Oroväckande rapporter om berguven – nu ska Sveriges största uggla räknas

Berguven är inte bara den största av Sveriges elva ugglearter, den är också Europas största och tyngsta uggla. Den är 60-75 centimeter hög och har en vingbredd på nästan två meter och finns sporadiskt över hela landet, förutom i fjällvärlden.

Just den här tiden på året hörs berguvens dova hoande, ofta från branta klippbranter. Eller gör den det? Från många platser i landet kommer oroväckande rapporter – att det är tyst i berget.

BirdLife Sverige, tidigare Sveriges ornitologiska förening, har därför bestämt att en stor riksomfattande inventering av berguvar ska göras under 2019 och 2020. Man vill bilda sig en uppfattning om antalet uvar, om hur många tomma och besatta revir det finns samt om fågelns boplatser behöver ökat skydd.

Sju gånger har berguven varit föremål för riksinventeringar, den första 1943 och den senaste 2008-2009.

År 1950 fanns det bara 455 par i hela landet och fågeln fridlystes. Under 1960-och 1970-talet minskade antalet ytterligare och var som lägst färre än 200 par. Orsaken på den tiden var att de bytesdjur berguven åt hade höga halter av kvicksilver de fått i sig via utsäde.

Den första räddningsaktionen i landet startade 1969 med uppfödning och utplantering. Vid inventeringen 1998-1999 fanns det 613 par. Vid en inventering tio år senare hade siffran sjunkit till 474 par.

BirdLife Sverige vill helst att all rapportering sker via webbplatsen Artportalen, den här gången men under berguvens häckningstid, 1 februari till 31 juli, kommer all inrapporterad data att döljas för allmänheten. Det för att minska risken för störningar vid boplatserna, när arten är som mest sårbar. Störs honan är risken stor att hon lämnar äggen som då löper stor risk att upptäckas av exempelvis kråkfåglar.

Berguv, Bubo bubo

Vikt: 1,8-3 kilo.

Vingspann: 150-188 centimeter.

Längd: 75 centimeter.

Livslängd: 30 år.

Föda: Gnagare, fåglar, harar.

Häckning: Honan lägger två till tre ägg i mars som ruvas i drygt en månad.

Källa: Kolmården och Världsnaturfonden, WWF