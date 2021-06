Sofia Mirjamsdotter: Annie Lööf måste sluta demonisera Vänsterpartiet

När Jonas Sjöstedt fortfarande var partiledare för Vänsterpartiet använde han ofta "gratis glasögon till barn" som exempel på vad som blir resultatet om partiet får vara med i budgetförhandlingar.

Och faktum är att under förra mandatperioden när V förhandlade med regeringen var det eftergifter i precis den digniteten som blev resultatet. Gratis glasögon och medicin till barn.

Man kan tycka att det är fel prioriteringar och dålig ekonomisk politik, men det går inte att säga att det på något vis skulle äventyra demokratin eller grundläggande mänskliga rättigheter. Inte heller går det att påstå annat än att Vänsterpartiets nya ledare Nooshi Dadgostar inte gjort annat än hållit sitt partis ord till både väljare och till S, när hon ställde ultimatum om hyrorna.

Därför är det inte bara ohederligt, utan också riskabelt, när Centerpartiets ledare Annie Lööf ständigt jämför V med SD och klumpar ihop dem som ytterkantspartier med vilka samarbete av någon anledning är ogörligt.

Att Vänsterpartiet och Centerpartiet står extremt långt ifrån varandra när det kommer till ekonomisk politik är ingen hemlighet. Därför är det också svårt att se i vilka frågor dessa partier skulle lyckas komma överens. I ekonomiska frågor skulle C ha betydligt lättare att prata med SD.

Men. Anledningen till att alla svenska riksdagspartier tills för helt nyligen försökte hålla SD utanför inflytande och vägrade samarbete har inte att göra med olika åsikter om skattepolitik eller den gemensamma välfärden. Det har att göra med att SD inte följer den demokratiska spelplanen utan ritar en helt egen, och att SD radikalt vill förändra Sverige.

Det har att göra med att SD bygger sin retorik och argumentation på en helt annan spelplan än övriga partier, att deras grundideologi bygger på rasism, och att de om de får chansen vill montera ned demokratin på samma sätt som gjorts i Ungern.

Det hänvisas också till historien. Även jag gör det ibland. Men skillnaden mellan Vänsterpartiets historia av kommunism och SD:s nazistiska bakgrund är att V har moderniserats, anpassat sig och delvis gjort upp med sitt förflutna. De antidemokratiska idéerna har partiet sedan länge lämnat bakom sig. Detta måste man kunna säga även om man tycker att deras idéer om samhällsekonomi är destruktiva.

SD drivs fortfarande av samma idéer som när partiet grundades, även om de putsat ytan och till viss del retoriken för att de insåg att öppen rasism inte var vägen in i parlamentet.

Och faktum är att även Centerpartiets representanter när de får frågan om varför samarbete med V är så otänkbart börjar prata om skattepolitik. Inte så mycket om antidemokratiska tendenser eller synen på människovärdet. Det finns en fara i att jämföra V med SD som om de vore av samma skrot och korn. Det är de inte.

Jag konstaterar åter att C och V står mycket långt ifrån varandra när det gäller skattepolitik och hur välfärden ska organiseras. Ett samarbete skulle tvinga båda till stora eftergifter. Men det skulle inte äventyra Sverige som vi känner det.

I flera kommuner i Sverige, som exempelvis Sollefteå och Sundsvall, samarbetar V och C utan större slitningar. Nog för att kommunpolitik på många sätt skiljer sig från riksdagspolitiken, men även på riksnivå tror jag att det finns frågor där C och V kan mötas. Inte minst i frågor som handlar om individens frihet, om HBTQ-rättigheter och våld mot kvinnor. Därför att i grunden är både C och V partier som tror på människans grundläggande värde och rättigheter oavsett bakgrund, även om de har olika idéer om hur dessa rättigheter till fullo ska uppfyllas.