Sofia Mirjamsdotter: Beskt besked för stiftsstyrelsen i biskopssoppan – nu måste de förstå att de gjort bort sig

På tisdagen meddelades att Svenska kyrkans överklagandenämnd stoppar uppsägningen av biskop Eva Nordung Byström.

Nämnden menar att biskopen framfört beaktansvärda skäl för att upphäva beslutet, så som "att en biskops anställning inte kan avslutas enbart med hänvisning till arbetsrätten, att protokollet inte justerades inom en viss tid och att inget skriftligt underlag presenterades för ledamöterna inför beslutet".

Ärendet ska återupptas hos överklagandenämnden i november, men fram till dess kan stiftsstyrelsen inte göra mer i sina försök att bli av med Nordung Byström.

Det borde svida rejält för stiftsstyrelsen, som måste inse att de gjort bort sig. Nu finns två alternativ för styrelsen om de vill rädda sitt skinn. Det ena är att vidta åtgärder mot de brister i arbetsmiljön som påtalats under mycket lång tid. De bör släppa all prestige, ta in hjälp utifrån, låta Arbetsmiljöverket utreda problemen och därefter vidta de mått och steg som rekommenderas.

Det andra alternativet är att som jag skrivit tidigare – upplåta sina platser i stiftsstyrelsen så att nya personer med andra perspektiv kan ta över och städa upp i denna soppa.

Ett tredje alternativ, som dock inte löser ett enda problem, är att sitta kvar i hörnet man målat in sig i och fortsätta att köra stiftet i botten. Även ett barn förstår att det vore det sämsta att göra i det här läget.

Allt pekar på att den här soppan har mindre med biskopens olämplighet och betydligt mer med stiftsstyrelsens inkompetens att göra. Till exempel bristen på förståelse för hur det fungerar att tillsätta en biskop. Frågan har avhandlats både på nyhetsplats i allehanda.se och i Kyrkans tidning, och det tycks inte vara helt självklart att man kan säga upp en biskop med hänvisning till arbetsrätten.

Det är ganska anmärkningsvärt att styrelsen inte tycks förstå sitt eget uppdrag. Där ingår till exempel att utse en stiftsdirektor. Men det är inte stiftsstyrelsens uppgift att utse eller avsätta biskopen. Det är något de borde ha vetat, och om de nu inte visste det borde de ha lyssnat på andra som berättat det för dem, och tagit reda på fakta kring biskopstillsättningar.

För som påpekats på insändarplats av Sven Alberius, kyrkoherde emeritus; om Eva Nordung Byström sägs upp kommer ett nytt biskopsval att ske. Varför skulle hon inte väljas igen, givet det enorma stöd hon har bland sina kollegor? Därefter ställer han en mycket relevant fråga, som jag tar mig friheten att kopiera: Hur har styrelsen tänkt agera om så sker?

Biskopen själv säger till allehanda att hon är tacksam över dagens besked och hon tror att försoning är möjlig. Det är bara att hoppas att hon har rätt, för i dagsläget är det inte endast biskopen som mår dåligt, utan väldigt många av hennes medarbetare ute i församlingarna.

Och en sak är säkert – de kommer inte att må bättre om de förlorar Eva Nordung Byström. Den uppförsbacken kommer att bli lång för hela stiftet, och kanske orsaka skador som inte går att reparera.