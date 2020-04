Sofie flyttade in i sviten på Knaust med sina barn: "Hyr så länge vi har behovet"

Att näringslivet drabbas hårt till följd av corona har inte gått någon förbi. Restauranger tvingas stänga, butiker går i konkurs och företag varslar personal.

På Hotell Knaust har man märkt av ett mindre antal gäster och har därför kommit på något nytt att erbjuda, nämligen långtidsuthyrning.

– Vi måste hjälpa till. Det är ett sätt att få in pengar för oss såklart, men också ett sätt att skapa hanterliga förutsättningar för den som behöver bo borta, säger Hotel Knausts hotelldirektör Ulrica Widmark Norberg.

Initiativet med långtidshyra inom Elite hotels-koncernen kommer från huvudkontoret och ägaren. För några veckor sedan skickades erbjudandet ut, och i Sundsvall togs det emot med öppna armar. På hotellet på Storgatan är sex rum bokade och fler gäster är på väg in.

– Vi har fått jättebra respons. I storstäderna är det riktigt många boende, säger Ulrica Widmark Norberg.

En av flera personer som nappade på erbjudandet var Sofie Berglén. Hon bor i Bollnäs men arbetar i Sundsvall minst tre dagar i veckan, och bodde under tre veckor på Hotel Knaust tillsammans med sina barn Filippa, 5 år, och Alvin, 2 år.

– Jag har tidigare pendlat och stannat någon natt då och d¨å. Men det tar ju några timmar att köra från Sundsvall till Bollnäs, så jag har aldrig hunnit hem i tid till mina barn. Så dök detta upp, säger Sofie Berglén.

Tillsammans med kollegan, Anna Krigh, hyr hon sviten på Knaust och ett anslutande rum.

– Det är som en stor lägenhet, minus köket. Jag kan tänka mig att det är ungefär 80 kvadratmeter så det finns bra med plats för ungarna. Visst saknar man ett kök lite, men samtidigt vill man gynna restaurangerna i stan, säger Sofie Berglén.

När Sofie Berglén fick höra att Knaust erbjöd långtidsuthyrning var det naturligt att nappa. Under tre veckor har Sofie Berglén bott i sviten innan hon via kontakter hon fått genom hotelldirektören blev erbjuden en lägenhet. Kollegan Anna Krigh fortsätter att bo på hotellet under veckodagarna.

– Det är en jättebra lösning, vi har sagt att vi månadshyr så länge vi har behovet och har valt att stötta upp så länge Ulrica behöver det. Tack vare den nära kontakten med henne och hotellet kan vi nu kalla oss Sundsvallsbor på heltid, säger Sofie Berglén.

Sofie Berglén driver företaget Amazing Work som just nu är aktivt i Sundsvall genom att hjälpa lokala företag att minimera kostnader för att överleva coronakrisen som råder. Men hemma i Bollnäs finns ytterligare två döttrar, 19 och 12 år gamla, som gör att hon inte kan stanna i Stenstan hela tiden.

– Äldsta dottern tycker det är jätteskönt att vara hemma själv, men jag åker hem med jämna mellanrum. Om jag skulle vilja vara hemma en vecka så kan samarbetspartners använda sviten som kontor, det finns tre skrivbordsplatser här, säger Sofie Berglén.

Statistik från Visita visar att flera stora Sundsvallshotell har betydligt lägre beläggning än i fjol. Under vissa datum i mars har hotellbeläggningen minskat med hela 40 procent jämfört med samma tidpunkt förra året.

– Vi måste hitta på saker hela tiden. Till exempel erbjuder vi evakueringsboende för 70-plussare för ett rejält rabatterat pris. Även vårdpersonal som jobbar intensivt och som till exempel inte kan ta sig till och från jobbet med kommunala medel erbjuds boende. Vi står med tomma rum, det gäller att vara kreativ, säger hotelldirektör Ulrica Widmark Norberg.