Solcellsparken polisanmäld av länsstyrelsen: "De startade arbetet för tidigt"

I juni skrev ST om att en av Sveriges största solcellsparker kommer att byggas i Birsta med fastighetsbolaget Lilium som huvudägare.

Solcellsparken ska ligga alldeles intill villaområdet vid Kyrkvägen i Birsta.

I slutet av augusti fick de boende i området ett brev hem i brevlådan som informerade om bygget. De skulle få sex veckor på sig att komma in med synpunkter. Då hade skogsmaskiner redan börjat avverka i området.

– De skulle kunna ha skött det på ett bättre sätt. Vi önskar att de hade haft en dialog med oss innan, har en av de boende, Alexandra Mossberg, berättat för ST.

Nu har även Länsstyrelsen i Västernorrland reagerat. De menar att ägarna av solcellsparken startat arbetet för tidigt och har lämnat in en polisanmälan.

– Ja, det stämmer. De startade arbetet för tidig. Vi var tvungna att polisanmäla dem, säger Maria Tärnhuvud.

Hon säger att det även finns andra tveksamheter kring ärendet.

– Jag kan inte gå in på vad det handlar om just nu eftersom det är under handläggning, säger hon.

De boende är nöjda med att ärendet polisanmälts.

– Nu känns det som att det händer något i alla fall. Kanske projektet stannar upp lite, så kanske det kan gå rätt till framöver, säger Linda Bylund som bor på Kyrkvägen.

Peter Gotthardsson, styrelseordförande för Lilium fastigheter, menar att bolaget har skött sina åtaganden.

– Vi har bara tagit bort vildvuxen sly på en åkermark. Vi har följt alla lagar och regler, säger han.

Det verkar inte som den ena handen vet vad den andra handen gör

Han berättar att fastighetsägaren och Skogssällskapet fört dialog med länsstyrelsen innan arbetet startat.

– Det verkar inte som den ena handen vet vad den andra handen gör på länsstyrelsen. De kan ju börja med att reda ut vad som hänt internt, säger han.

Det finns forngravar på marken där solcellsparken ska ligga. Peter Gotthardsson menar att dessa inte kommer att förstöras eftersom solcellerna ska byggas på stänger som sätts ner i marken.