Sommarbandet underhöll efter regnig förmiddag: "Alla är på en hög musikalisk nivå"

Efter en regnig förmiddag fanns ett tiotal åskådare på plats kring lunchtid på måndagen. Och publiken klarade sig också utan påhälsning från regnet under spelningen.

Sommarbandet är inne på sitt tolfte år som turnerande i Timrå. Musikgruppen består av åtta elever från Timrå kulturskola som under en tvåveckorsperiod har hela 25 spelningar på olika platser runt om i kommunen. Det innebär ofta upp till tre spelningar per dag på äldreboenden, förskolor och andra verksamheter.

Elisa Nordström, som står för sång och akustisk gitarr, är inne på sitt tredje år med sommarbandet.

– Alla är på en lite högre nivå musikaliskt och då blir det ännu roligare att spela, säger hon.

Hur har responsen varit hittills?

– Bra, vi har inte haft supermycket publik på grund av corona och så, men särskilt på ålderdomshem har alla varit jätteglada.

Urban Lindholm, verksamhetschef på kulturskolan, drog igång satsningen för 12 år sedan.

– Framförallt lär sig musikerna inte bara att spela utan även allt sidojobb med uppackning ur släpvagn och så. De får en inblick i hur professionella musiker jobbar, säger han.

Hur tänker ni i och med coronaläget när ni spelar på äldreboenden?

– Vi spelar bara utomhus och är noga med att verkligen hålla på avstånd, säger Urban Lindholm.

I år ligger annars ett extra fokus på blåsinstrument. I repertoaren märks Björn Skifs Michelangelo, Fly me to the moon med Frank Sinatra och en del instrumentala låtar med mer fokus på blåsinstrument.

Sitora Tagoova var en av åhörarna på plats och hon njöt i fulla drag.

– Det är jättebra, det går ju inte att inte tycka om detta, säger hon och ler.