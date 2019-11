Sommaren 2020 klar i Döda fallet: Ny jämtländsk legend lyfts på vridläktaren – då släpps biljetterna

Sommarscenen i Västerede utanför Bispgården har stått värd för bland annat revy, drama och musikteater. Nu ska jämtländska länskulturens Estrad Norr rikta teaterns strålkastare mot legenden om Lapp-Nils.

Den samiska spelmannen Nils Jonsson från Offerdal, även kallad Lapp-Nils, kommer att få en månads speltid i Västerede under sommaren 2020. Lapp-Nils var en legend under sin livstid och hans musik ekar vidare in i vår tid, 150 år efter hans död. Folkmusiker bär Nils Jonssons polskor vidare in i framtiden och Estrad norr ämnar lyfta också hans livsöde. Jonsson föddes i Hallen, för att sedan via fiolstudier i Tröndelag och tid som gatumusikant i kolt på Stockholms gator, bli ett erkänt namn som var verksam i Offerdalska Önet. Dit vallfärdade folkmusiker för att utbilda sig när Lapp-Nils lärde ut polskor, skänklåtar, brudmarscher.

Estrad norr lovar att föreställningen "En musikalisk fantasi om Lapp-Nils" kommer att genomsyras av musik och dans. Den gamla tidens Jämtland kommer att synas på scenen vid vridläktaren, där sockenlappar, torpare och storbönder inte är obekanta. Även änglar och djävlar kommer dyka upp när en kamp mellan himmel och helvete utspelar sig.

Den senaste sommarproduktionen av Estrad norr var Ulla Ekhs "Potatishandlaren", som under tre somrar turnerade runt länet. Nu har länsteatern laddat om för att satsa fullt ut i Ragunda kommun nästa sommar.

Föreställningen "En musikalisk fantasi om Lapp-Nils" spelas från 27 juni till 19 juli 2020 i 14 föreställningar. 14 juli ges en föreställning med syntolkning. Biljetterna släpps fredag 15 november.