Sommarjobbande Timråungdomar trivs i värmen: "Får dricka mycket vatten"

Antalet sommarjobb som erbjuds har sjunkit från 270 ifjol till 196 totalt i år i Timrå kommun. Men Timråbo är ett av de kommunala bolagen som tagit in dubbelt så många sommarjobbare jämfört med förra sommaren då man tog in tio stycken. I år har man tagit in 20 ungdomar, trots att företaget endast har 25 anställda.

– Det innebär att vi hinner med sådant som kan vara svårt att hinna med annars. Vi höjer kvalitén och får det finare i våra bostadsområden, säger Vanja Aldengård, fastighetschef på Timråbo.

ST mötte upp några av säsongsjobbarna på Tallnäsvägen i Timrå.

Alla jobbar med olika typer av fastighets- och trädgårdsskötsel runtomkring i Timrå.

– Vi är ute och vattnar blommor, rensar ogräs och rabatter, och klipper gräs. Det är varmt men det funkar väl, säger Tim Nilsson, 16 år.

– Jag gillar att man är ute och jobbar. Jag jobbade på ett äldreboende tidigare och då satt man bara inomhus, det var inte lika roligt, fyller Mohammed Mori, 17 år i.

Åtta av de tjugo är säsongsjobbare, alltså över 18 år, och jobbar en längre period från maj till augusti. Resterande 12 är sommarjobbande ungdomar från 16 år som jobbar kortare perioder. De yngre arbetarna tjänar runt 75 kr/timme och de över 18 runt 116/ kronor i timmen.

Hur är det att arbeta i den här värmen?

– Det går ändå bra, det gäller att dricka mycket vatten och ta raster ofta, säger Emil Hedlund, 19 år, som efter sommarjobbet planerar att söka till polishögskolan.

Vad är jobbigast?

– Att rensa sandlådorna, det är riktigt jobbigt, säger Mohammed Mori och Emil Hedlund och Tim Nilsson håller med.