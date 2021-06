Sommarmusik i Galtström flyttas fram ännu ett år: "Går inte praktiskt att genomföra"

Förra sommaren skulle Sommarmusik i Galtström ha firat 15 år, med countrydrottningen Jill Johnsson som det stora dragplåstret tillsammans med Anna Bergendahl.

Liksom det mesta annat i samhället ställdes dock arrangemanget in och siktet ställdes in på den här sommaren. Men efter långa och många funderingar flyttas nu arrangemanget fram ytterligare ett år.

Anledningen är de ännu rådande restriktionerna som inte går att möta, menar Ulf Broman.

– Det krävs sådana enorma avstånd mellan sällskapen att det inte går att få in. Om vi får ta in 3 000 personer där det är två till fyra personer per sällskap och med en meters distans behöver vi närmare 15 000 kvadrat, det går inte praktiskt att genomföra, säger Ulf Broman.

I stället ställs siktet in på sommaren 2022, med samma uppställning på scenen i det som Broman kallar för "Norrlands största utflykt". Såväl Jill Johnsson med band samt Anna Bergendahl är nämligen klara för sommaren 2022 i stället.

– Alla andra arrangörer har gjort likadant och flyttat fram och nu gör även vi det. Vi får många frågor från folk som väntar och längtar och det är tråkigt för dem såklart men nu siktar vi på nästa år som vi skrivit nytt kontrakt inför. 95 procent av alla har också behållit sina biljetter från förra året så vi hoppas att de fortsätter göra det, säger Ulf Broman.