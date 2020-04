Söråkerstalangen klar för topplaget i elitserien: "Hon har en bra skolning"

Den 21-åriga försvarsspelaren fostrades i Söråkers IF men spelade under de senaste två säsongerna för Skutskärs IF.

– Jag kände att det var läge för något nytt och AIK passade väldigt bra in i det. Det lockade att för första gången i karriären få spela och träna inomhus, sedan vill jag även vinna och det har också föreningen som målsättning, säger Josefsson till klubbens hemsida.

Vilma Josefsson var med om att vinna sitt första VM-guld så sent som 2020. Så här säger tränaren Pelle Fosshaug om värvningen:

– Vilma Josefsson är en all around spelare med erfarenheter från landslaget och kommer bidra med mycket till laget. Hon har en bra skolning och kommer ta flera steg framåt i utvecklingen.