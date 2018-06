Eldsjälen som blev historisk ordförande i Matfors IF belönas med ett stipendium

Camilla Bylund har hört till arrangörsstaben för ungdomsturneringen "Lilla VM" i Matfors under många år och hon har dessutom varit flicktränare i föreningen Matfors IF. Tidigiare i år blev Bylund dessutom historisk när hon blev vald till ordförande för Matfors IF, eftersom hon blev föreningens första kvinnliga ordförande.

Nu får hon en belöning för sitt engagemang när Tuna-Attmar Lions delar ut sitt ungdomsledarstipendium 2018 vilket innebär 5000 kronor. Stipendiet överlämnades vid nationaldagsfirandet i Matfors under onsdagen.

