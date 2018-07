Ett VM-minne för barnen – eller farsan?

VM -98 var mitt första riktiga mästerskapsminne. Utan Sverige i mästerskapet tog vi oss an vårt danska arv, lagade rød pølse och viftade med Dannebrogen när vårt lag åkte i kvarten mot Brasilien, 3–2.

Jag minns ingenting av matchen. Tog aldrig till mig en enda sekvens av den. Men allt det andra, och efter det mästerskapet sparkade jag mina första frisparkar på Sannäsvallen.

Nu har jag två egna barn. Den äldsta är fyra, den yngsta är två. Jag vill inte tvinga på dem mitt intresse, men de får så gott finna sig i att jag av rent egoistiska skäl vill kunna se världsmästerskapet i herrfotboll och måste vifta med morötter framför dem för att göra det möjligt.

Precis som när jag var åtta, lär det knappast vara fotbollen de kommer ihåg. Men likväl finns risken att det här kan bli åtminstone den äldsta flickans första fotbollsminne.

Blir det dagar hon ser tillbaka på med värme eller en handflata i pannan?

Det är här jag måste leverera.

Semestern var noga planerad. Inledd på VM:s första dag i princip, men sedan länge hade jag köpt in det. Fotbollens kitt mellan barn- och nostalgikervärlden: Paninialbumet. Ni vet det som ska fyllas av fotbollens motsvarighet till filmisar. Över 300 klistermärken har köpts, fåtts och bytts. Jag la fram det som att vi kan montera in atleterna som spelar på tv:n för dagen och visualiserade för bara mina egna ögon hur jag i vinröd öronlappsfåtölj i sammet, i ett valnötsdoftande bibliotek, berättade historier ur spelarnas liv med mina döttrar ur knät (jag har varken stolen, biblioteket eller tillräckligt med stories för det).

Den första reaktionen från äldsta dottern var faktiskt inte lika måttlig som den utdragna entusiasmen. Vi klistrade först tillsammans in en handfull bilder, majoriteten med schweizare avbildade på. Sedan tyckte hon att vi skulle spara till senare.

Barnens kloka mor insåg snart att barnen behövde Sverigetröjor och gjorde en beställning. Till alla utom mig.

Det här slog mig alldeles för sent. Halvtimmen innan matchstart mot Sydkorea tog jag med mig ett barn under armen och en på axlarna ut till förrådet för att se vad som fanns. Där låg det: Praktexemplaret som hängt inramad på min vägg från att jag var 15 tills jag fick mitt första fasta förhållande. En Sverigetröja, personligt signerad av Zlatan, komplett med ett spännande doft-potpurri av 13 års tvättlöshet.

Det var svårt att förklara för en fyraåring. Men den skulle på. Av oss tre som skulle se den där VM-premiären ihop kunde inte killen som lagt sina surt förvärvade slantar på VM-spelarnas examensfoton, se mest oengagerad ut. Den här tröjan skulle bräcka alla.

Tilltuggen skulle bli viktiga för att hålla kvar barnen i rummet under matchen. Ett av de primära målen för både deras och min skull.

Efter en dag i solen dukade jag upp till picknick på golvet framför tv:n. Jordgubbar, saft, melon, chokladbollar som vi rullat tillsammans. En hel kanna kaffe (den yngsta är inte oäven smaken).

Vi var redo.

Ridå.

Ungefär när nationalsångerna var sjungna var fikat slut. Då hade barnen redan blandat ihop Sverige med Giffarna i sötchocksklippet jag lagt ut på Instagram och sedan sprungit ut nakna till grannens rutschkana. Matchtröjorna spårlöst försvunna. Kaffet hann kallna. En soltrött far hann somna – två gånger – och missade hela första halvlek. Till den andra hade gänget samlats in igen, men minuterna innan Andreas Granqvist skickade in matchens enda mål på straff, kissade en av oss ner mattan och jag fick ägna en alldeles för stor del av andra halvlek åt sanering.

Jag såg inte den matchen. Självbilden av mig själv som fotbollsentusiasmerare må vara stukad.

Pappa, mer än hjälte.

Men innan match två ville min äldsta dotter spela match på gården. Innan match tre ville hon självmant klistra in fotbollsbilder i Paninialbumet. Innan match fyra tog hon på sig sin Sverigetröja innan jag själv gjorde det.

Tre varma blixtar i hjärtat.

Hjälte, för sin pappa.

Kanske bara för att jag försökte.

Vi får se om det blir barnens första mästerskapsminne. Skitsamma. Det blir i alla fall mitt första tillsammans med dem.