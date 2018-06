Inside landslaget med Allgulander: Senaste nytt om Kiese Thelins skada – och därför visas Timråmatchen i massagerummet

Johan Allgulander är sedan 20 år tillbaka naprapat i det svenska landslaget. Han är under VM-sommaren 2018 också Sportens ögon och öron på insidan av landslagsverksamheten.

Sporten pratade med Allgulander på torsdagen och då berättade han bland annat om senaste nytt kring Isaac Kiese Thelins skada, hur mycket vätska en landslagsspelare tappar under en match – och vad som skulle visas på tv:n i behandlingsrummet under kvällen.