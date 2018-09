Läget i den lokala fotbollens slutspurt – dramatik i vissa serier – i andra är det redan klart

Division 3 Mellersta Norrland herrar

Tre omgångar återstår och Anundsjö IF (47 poäng) har ett sexpoängsförsprång till Stöde IF (41 poäng) i och med 3–1-segern lagen emellan senast. Stödes kvalplats hotas av Frösö IF (37 poäng) och Iggesunds IK (36 poäng). I botten är Kubikenborgs IF och Lillhärdals IF avhängda och åker ur. Arnäs IF och Salsåker-Ullångers IF kämpar om chansen att få kvala sig kvar och slippa direktnedflyttning.

Division 4 herrar

Söråkers FF (39 poäng) och Lucksta IF (38 poäng) gör upp om seriesegern. Matfors IF (32 poäng) har en teoretisk chans att komma ikapp tabelltvåan Lucksta, men då måste man avsluta med tre raka segrar och ta in 16 mål på Lucksta som inte får ta fler poäng. IFK Sundsvall ligger i dagsläget på nedflyttningsplats, en poäng efter Nedansjö IK, två efter Kovlands IF och tre efter Torpshammars IF.

Division 5 herrar

Matfors IF 2 (36 poäng) jagas av Indals IF (34 poäng) och Alnö IF (33 poäng) med sex poäng kvar att spela om.

Division 2 damer Mellersta Norrland

Härnösands SK klara seriesegrare med två omgångar kvar. Häggenås SK åker ur.

Division 3 damer

Kovlands IF är sedan länge klara seriesegrare med maximal poängutdelning och den galna målskillnaden 131–1. Två omgångar återstår för Kovland som har Heffnersklubbans BK 2 på betryggande avstånd.