Leif Forsberg om Emil och Sveriges bragd: "Kan aldrig gnälla på någon om man går till kvartsfinal"

Sverige lyckades vinna en svår grupp genom att besegra Sydkorea och Mexiko. Schweiz stod som motståndare i åttondelsfinal och matchen blev nervkittlande. Sverige skapade vassa lägen matchen igenom och i andra halvlek klev Emil Forsberg fram och gjorde matchens enda mål.

Leif Forsberg var på plats och följde dramatiken på första parkett. Sporten får tag i honom några minuter efter slutsignal.

– Vilken match, det känns helt fantastiskt, det är helt magiskt, säger han.

Hur ser du på matchen?

– Sverige är bättre hela matchen och Schweiz skapar inte så många målchanser. Det var en riktigt bra match och kul för Emil att få göra mål, säger Leif Forsberg.

Emil Forsberg har fått kritik för att målen lyst med sin frånvaro men i åttondelens 66:e matchminut small det. Han klev in från vänsterkanten och avlossade ett skott som styredes via mittbacken Manuel Akanji och letade sig in i mål. Målet var Emil Forsbergs första i mästerskapet.

Vad säger du om kritiken som riktats mot Emil?

– Han har varit lite spänd och lite nervös. Men å andra sidan har han fått försvara jättemycket och Sverige har vunnit tre matcher. Man kan aldrig gnälla på någon om man går till kvartsfinal tycker jag. Det är laget som har gjort det, Sverige vinner, det är huvudsaken.

Leif Forsberg såg matchen mot Mexiko hemma i Sverige men var alltså på plats i Sankt Petersburg och fick se sonen skjuta 1–0 till Sverige.

– Det var jätteskönt och precis det vi ville se, säger han.

Hur var stämningen på plats?

– Det var jättemycket svenskar, det var lite utspritt men fantastisk stämning. Det är så synd att det är så långt till nästa match. Vi åker hem imorgon.

Mer hinner vi inte prata om innan Leif Forsberg och sällskapet blir utskickad från arenan och samtalet bryts.

