Utbrott i tv och nya titlar med Celtic – så blir Lustigs roll i VM: "Ansvaret han tar är jätteviktigt"

Mikael Lustig inledde i vanlig ordning säsongen i Celtic som högerback och spelade 90 minuter i de två första ligamatcherna.

Men i slutet av augusti spelade han sin första match som mittback och efter det alternerade han en hel del mellan höger- och mittback under vintermånaderna.

Han gjorde det bra – åtminstone om man ska tro fansen som skrev en ny hyllningssång åt svenskan.

När Celtic besegrade Ross County med 1–0 på bortaplan fick Lustig en egen tolkning på Atomic Kittens "Whole again", med några rader som supportrarna tycks kunna repetera i evighet.

I den nya tolkningen sjöng de:

"Looking back on when we first met

I cannot escape and I cannot forget

Lustig, you're the one

You still turn me on

You can make me whole again"

I slutet av januari hade Lustig skadeproblem och var utanför truppen i fyra omgångar. Skadan satt i hälsenan och är något som Lustig haft problem med även tidigare i karriären.

Han kom tillbaka och spelade 76 minuter som mittback mot Aberdeen innan han drog på sig ett rött kort i derbyt mot Rangers.

Mot Motherwell var han tillbaka på bänken för att sedan spelade 90 minuter som högerback i två raka matcher, för att sedan följa sista omgången från bänken.

Celtic hade redan innan det säkrat ligatiteln och Lustig bjöd på ett klassiskt firande under derbyt mot Rangers när han lånade en polismans hatt.

Totalt spelade Lustig 23 matcher i ligan, sex stycken i Champions League och lika många i kvalet. I Europa League spelade han två matcher och i de skotska cuperna tio.

I landslaget var Mikael Lustig i vanlig ordning ordinarie på sin plats till höger i backlinjen, men han blev nästan mest omskriven för något som inte rör själva fotbollen.Inför andra play off-mötet med Italien fångade tv-kamerorna när Lustig skrev könsord efter att de italienska fansen buat under den svenska nationalsången, något som han i efterhand gick ut och bad om ursäkt för.

En av de mest erfarna spelarna som kommer betyda jättemycket

Pelle Nilsson om Mikael Lustig.

För bara några veckor sedan avslutade Mikael Lustig klubblagssäsongen med att vinna den skotska FA-cupen efter seger mot Motherwell i finalen.

Lustig spelade hela matchen och i och med den segern säkrade Celtic trippeln i form av ligatiteln, ligacupen och FA-cupen – för andra året i rad.

Mikael Lustig vet med andra ord hur man vinner, nu återstår att se hur långt han kan vara med och ta Sverige i VM.

Vår VM-expert Per Nilsson om Mikael Lustig:

”En av de mest erfarna spelarna som kommer betyda jättemycket. Hans erfarenhet och det ansvaret han tar i en ledarroll är viktigt. Det är en spelare som tar mycket ansvar både offensivt och defensivt och jag hoppas han håller sig frisk för 90 minuter. För hans och landslagets skulle hoppas jag att han håller för 90 minuter i så många matcher det går, för han behövs verkligen. Samtidigt har Sverige jättebra backup med Johan Larsson, Emil Krafth och Sebastian Larsson som gått ned och spelat där. Jag tror inte Janne Andersson är orolig.”