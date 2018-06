Här är skolorna som dominerar – vann ST-priset på nytt: "Ska köpa nytt prisskåp"

Sommarlovet står och knackar på dörren, vad passar då bättre att under läsårets sista vecka också få ta emot ett pris. ST-priset är uppdelat och delas ut till två grupper, ett pris till elever i årskurs 4-6 och ett pris till elever i årskurs 7-9. Vinner gör den skola som samlat ihop mest poäng under DM-tävlingar under det gångna läsåret. Det tävlas bland annat i brännboll, fotboll, innebandy men även flera andra idrotter. Vi åkte ut till Uslands skola för att dela ut priset.

– Det känns väldigt bra att ta emot priset igen. Vi ställer upp i alla tävlingar och får poäng, vi vinner oftast så det är bra, säger Nils Lindström i klass 6A.

Klasskompisen Hugo von Sicard är också glad över att få motta priset.

– De roligaste idrotterna är fotboll och innebandy, säger han.

Nu när ni har vunnit så många år, hur ska ni få plats med alla pokaler?

– Jag tror vi ska köpa nytt prisskåp, säger Nils Lindström och skrattar.

Bergsåkers skola har också prenumererat på priset många år. Men nu handlar det om högstadiet. Vi går ut på gården och årskurs 8 ska precis börja idrottslektionen med brännboll. Solen skiner och det lyser i många elevers ansikten.

Wilma Hultman Modin i 8C är en av de 20-tal elever som snart ska slå ut från brännplattan.

Vad är det som gör att ni lyckas vinna i år igen?

– Det är många idottsintresserade elever och vi har duktiga idrottslärare som pushar oss att vara med. Jag tycker all idrott är rolig, det är mycket variation och jag älskar att tävla, säger hon.

Wilma Hultman Modin säger att redskapsgymnastik är roligast att hålla på med. Receptet för att vinna priset igen är att fortsätta prestera och närvara på idrottslektionerna.

Vegard Davidsen, idrottslärare på Bergsåker skolan är också nöjd med att vinna återigen.

– Det är jättebra och roligt för skolan, vi gör fortfarande något som är bra och att med nya elever lyckas hålla hög kvalité år efter år, säger han.

Hur motiverar ni eleverna till att vinna år efter år?

– Jag tror att vi har en ganska traditionell kunskapsskola där vi redan från klassrummen har ordning och reda samt jobbar på studiemotivationen. Det gäller att alla får utmaningar och känner sig stolta när de lyckas. Alla får utrymme att visa framfötterna och utvecklas på vanliga lektioner, säger han.

Skolan jobbar med en bred idrottsundervisning gällande till exempel friidrott, redskapsgymnastik och alla traditionella sporter och redan från mellanstadiet får alla vara med i skol-DM.

– Det är viktigt att alla får vara delaktiga och känna sig viktig. När vi har uttagning till ett skol-DM är det väldigt stor uppslutning. Det är inte så många som håller på med redskapsgymnastik på fritiden men de är jätteduktiga i redskaps-DM för att de fått chansen att lära sig på skoltid. Det finns ett stort engagemang bland våra elever och lärare, det känns kul att det ger framgång, säger Vegard Davidsen.