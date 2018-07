Albin Ridefelt nära en totalseger: "Målet är att komma först"

Det återstår två lopp för eliten. Etapp 4 som beskrivs som den tuffaste etappen, när banan är lagd över två berg. Sedan är det den sista och avslutade jaktstarten.

– I tisdags var en kort etapp och den andra etappen var inte så lång, men fjärde och femte är två tuffa etapper. Det kommer att hända väldigt mycket tror jag, det kan gå åt båda hållen. Men är klart att målet är att komma först.

Som om det inte räckte med att O-Ringen bjuder på tuffa etapper som avslutning så är toppstriden ännu tuffare. Framför sig har Ridefelt norrmannen Magne Dæhli (etta) och ryssen Leonid Novikov (tvåa).

– Leonid var tvåa efter Olav på VM ifjol och Magne var med och vann VM-stafetten. Det är två av de absolut bästa i världen. Det är jättekul att vara med uppe och fightas om segern. Jag tror att de kommer vara riktigt starka på de här två sista etapperna. Om jag ska någon chans och vara med där så gäller det att jag gör två riktigt bra lopp.

– Nyckeln är att ha två riktigt bra dagar med bra orientering, att benen och kroppen känns bra. Nu i slutet av veckan börjar alla bli lite trötta och kan ha en sämre dag då kroppen inte svarar lika bra. Jag försöker göra allt för att vara så redo som möjligt inför de här två tuffa etapperna. Att ta det lugnt idag, äta ordentligt och köra lite återhämtning.

Ridefelt har gjort bra säsong och kvalificerat sig in i VM i Lettland.

– Just nu är det fokus på den här veckan. Men om jag tänker bakåt så är VM det stora målet under hela året. De sista månaderna så min träning varit fokuserad mot just VM. Det är nästan lite skönt att kunna ha något annat att tänka på en vecka och försöka göra den så bra som möjligt. Men det är klart att det finns med i tankarna hela vägen, att det är först till VM jag ska var som allra bäst tänker jag

– Jag haft diskussion med min tränare och med landslagsledningen. Vi har argumenterat åt båda hållen. Vi kom fram till att jag ska känna efter och känns det bra då tror jag att det kan vara väldigt bra genomkörare. Förhoppningsvis blir det en positiv känsla att ta med sig på VM.

Stora namn har redan lämnat O-Ringen, exempelvis världsettan Olav Lunanes, för att slipa på VM formen.

– Det finns ingen formel eller ett recept för att komma i bäst from på VM. Uppenbarligen så tror han att det blir lite för tufft att köra hela O-Ringen. För mig vet jag att när jag kört riktigt hårt en period så kan jag få en ännu bättre form efter det. Jag hoppas det ska bli så i år. Det klart att det är tråkigt att en sådan som Olav att han inte springer hela veckan, även om det gör mina möjligheter att vinna större så är det kul att ha världens bäste med också.

Ridefelt tillhör det yngre gardet inom herrarnas elitklass och ser hoppfullt fram på karriären.

– Jag hoppas att jag har mina bästa år framför mig. Jag tycker jag utvecklas fortfarande. Det tar lite tid att bli bra. När jag först kom in i seniorklassen tänkte jag att man skulle vara där uppe direkt men jag har insett att det tar några år etablera sig. Jag hoppas på att jag håller på den här nivån fem-tio år till.