Eliten är redo för O-Ringen men har siktet på VM: "Vill vara redo"

O-Ringen är officiellt igång. Elitlöparna är redo att ge sig ut i skogarna och ge järnet, men inte under veckans alla etapper. Flera av eliten spar lite på krafterna och siktar på VM i Lettland, som startar 4:e augusti.

Jag vill vara redo för VM, sade Lisa Risby under en presskonferens under fredagskvällen.