Guide till O-Ringen 2018 - terrängen och etapperna

Jan Åhlund berättar att det som är typiskt för terrängen är det kuperade landskapet med de många bergen som omringar Örnsköldsvik. Att terrängen består av mycket vildmark som är ger en teknisk utmanande orientering, med mycket detaljer att hålla reda på i terrängen och på kartan. Och att det är en del hällmarker som vissa orienterare uppskattar att springa på.

– Många tycker det är väldigt svår orientering och de som gillar att ha utmaningar trivs förstås att få orientera i en så svår terräng som finns här, säger Jan Åhlund.

Arbetet med etapperna har pågått i två års tid. För löparna så är det en banläggare för varje enskild etapp och för cyklisternas etapper så är det samma banläggare som lagt alla fem etapper. Mesta delen av arbetet med banläggningen är att justera banorna så nära perfektion som möjligt. Under förra sommaren berättar Åhlund att det genomfördes ett 20-tal löp- och cykelprover, där det samlades in synpunkter från idrottare för att ytterligare kunna ändra på banorna. Under de senaste två veckorna har kontroller och kontrollställningar monterats ute i terrängen, sammanlagt rör det sig omkring 1500 kontroller enligt Åhlund.

En genomgång av orienteringens etapper med Jan Åhlund följer nedanför.

Etapp 1, Arena Domsjö:

– Det kommer att bli tufft fysiskt direkt från första etappen. De flesta kommer att få en stigning i början på banorna. De som har längre banor kommer upp på en bergsplatå, där man har väldigt fin öppen tallskog. De som springer kortare banor kommer inte så långt upp på berget, de håller mer i sluttningarna på bergen. Många kommer att ha utsikt över staden och dalgångarna, där kan man kosta på sig att ta lite tid och kika på utsikten. Sedan blir det lite lättare avslutning mot Sundskolan.

Etapp 2, Arena Domsjö:

Etapp 2 blir lite annorlunda för ungefär hälften av startfältet kommer springa på Genesmon, som är en tallhed, som är väldigt snabb löpt. Mycket stigar att hålla rätt på där. De som springer längre banor kommer ha ganska liknande terräng som under första dagen med stor kupering. Gles tallskog uppe på bergen och svåra sluttningskontroller är det mycket av på etapp två.

Etapp 3, Arena Backsjö:

–I den tredje etappen flyttar vi upp till Backsjö. Då är det medeldistans, alltså kortare banor. Banläggaren har tänkt att vi ska låta dem få en lite lättare etapp att återhämta sig efter två tuffa inledningar, i etapp ett och två. Det innebär att många kommer ha starten väldigt högt, att man får klättra till starten. Det blir huvudsakligen utförs orientering till mål. Det är skönt fysiskt men det kommer nog att tekniskt att vara väldigt utmanande, för att det är lätt att få för hög fart utför ett berg men det sitter kontroller där som man måste hitta också. Där räknar jag med att det kommer att bommas ganska mycket, alltså att man missar mycket på den tredje etappen, just för att det går för fort. Då springer man på Slåttberget och det är också ett hällmarks berg med gles tallskog. Det är väldigt fin sikt, man kan ha flera hundra meters sikt genom vissa delar där.

Etapp 4, Arena Backsjö:

– Etapp 4 är den tuffaste av alla etapper. Det är långdistans och där kommer några att behöva betvinga både Visarberget och Slåttberget. Det är långa sträckor med kraftiga stigningar. Mycket utmaningar med vägvalet, att försöka undvika undvika stigningar om det går och kanske hitta vägval som går runt de högsta stigningarna.

Etapp 5, Arena Skyttis:

– Det är på Skyttisområdet. Det är mycket stigar i det området. Det tror vi kommer göra att folk kommer dra upp farten där. Sluttningar som är runt om skidspårs systemet är väldigt kluriga, detaljrika och tekniska. Tekniken på sista etappen blir tempoväxling, att man kan nyttja löp styrka i vissa delar av banorna och plocka in tid, men också anpassar tekniken i de svårare delarna. Att man kan hålla hög fart när det är lite lättare i skidspårs systemet men sen lägga i handbromsen när man ska ner för sluttningarna. Det gör att man inte behöver leta väldigt länge efter kontrollerna i sluttningarna.

Genomgång av Mountainbike-orienteringens, MTB-O, orienteringens etapper:

Etapp 1, Arena Domsjö:

– Första etapp är en sprint och den går på Genesmon, alltså en mjuk och fin tallhed med jättetrevliga stigar att cykla på. Det är flack terräng med intensiv orientering bland alla stigar. Första etappen har ett gemensamt mål med fotorienterarna men de tävlar i skilda områden för att det går inte att ha cyklister och löpare i samma område av säkerhetsskäl.

Etapp 2, Arena Kempevallen:

– Etapp två kommer vara medeldistans och då håller man till på Varvsberget. Starten är vid arenan är vid Kempevallen och så kommer man cykla inne i Hörnsjöns naturreservat. Det är teknisk cykling där det är ganska steniga stigar och mycket rötter. Den som är duktig att hantera cykeln kommer ha framgång där.

Etapp 3 och 4, Arena Skyttis:

– Tredje och fjärde etappen går på Skyttis. Då nyttjas väldigt mycket av spårsystemet, med stig och rullskids banan där. Där finns alla typer av terräng. Allting ifrån supersnabba stigar som rullskids banan som är asfalterad till mindre stigar som tar längre tid att cykla på. Man har många alternativ, både snabbare och långsammare stigar. Där är det verkligen bra för MTB-O.

Etapp 5, Arena Domsjö:

– Sista på mountainbiken är man tillbaka på samma arena som etapp ett men då är det en långdistans. Då kommer det vara ganska mycket inslag av bebyggda områden, att man nyttjar allmänna vägar, cykel banor och villa områden. Men det är också ett större berg som heter Solandsberget, som finns i yttre delen av tävlings området där de längre banorna kommer att få en del skogscykling och en del vägval runt omkring Solandsberget.