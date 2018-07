Hugosson segrare – så gick det i O-ringens femte etapp för de lokala löparna i

D21 Elit: 1) Simone Niggli, Ol Norska, 291.07 (1) 77.07, 2) Anna Närhi, IFK Göteborg, 297.41 (18) 87.53, 3) Lisa Risby, OK Kåre, 301.53 (2) 78.58, 4) Anna Haataja, SK Pohjantähti, 304.21 (9) 85.30, 5) Kristin Löfgren Johansen, IFK Mora OK, 305.04 (5) 82.52, 49) Hedwig Haas, Sundsvalls OK, 384.56 (40) 96.28

D20 Elit: 1) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 245.11 (1) 62.22, 2) Anu Tuomisto, Vaasan Suunnistajat, 251.41 (10) 70.03, 3) Veera Klemettinen, Suunta Jyväskylä, 254.59 (5) 65.10, 4) Anni Haanpää, Tampereen Pyrintö, 260.26 (3) 64.50, 5) Ida-Marie Cederberg, Pargas IF, 260.35 (4) 64.52, 26) Jenny Wegebro, Sundsvalls OK, 295.22 (43) 78.26, 47) Stina Nordin, Sundsvalls OK, 320.11 (60) 85.41, 60) Jonna Jungåker, Sundsvalls OK, 343.26 (82) 95.05

D18 Elit: 1) Siiri Silvennoinen, Kalevan Rasti, 203.58 (5) 56.06, 2) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 208.35 (2) 54.32, 3) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 213.58 (6) 56.08, 4) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 216.20 (18) 58.26, 5) Tilde Backlund, OK Södertörn, 216.25 (1) 52.29

D14 Kort: 1) Fanni Määttälä, Espoon Suunta, 128.11 (1) 23.17, 9) Alva Dahlin, Kovlands IF, 156.17 (22) 33.13, 15) Ellen Kårén, Sundsvalls OK, 171.46 (13) 30.21

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 173.34 (1) 31.44, 48) Julia Nordlander, Sundsvalls OK, 250.10 (56) 45.45, 113) Alva Larsson, Sundsvalls OK, 336.15 (104) 52.15

D18: 1) Anastassia Botova, Kuzmolovo, 226.15 (4) 43.26, 52) Alice Palmgren, Sundsvalls OK, 304.41 (69) 53.41

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 235.35 (2) 47.50, 37) Albin Kårén, Sundsvalls OK, 295.42 (89) 64.42, 45) Nils Lundgren, Sundsvalls OK, 302.49 (18) 53.25, 75) Björn Johansson, Sundsvalls OK, 334.46 (79) 63.03, 132) Robin Edlund, Sundsvalls OK, 633.44 (138) 84.37

H21-2: 1) Sindre Johannessen, Freidig, 279.54 (1) 56.05, 19) Anders Vedin, Sundsvalls OK, 335.39 (37) 68.41, 80) Erik Toomingas, Sundsvalls OK, 429.12 (78) 78.56

D10: 1) Alice Hellberg, Sundbybergs IK, 87.04 (6) 20.57, 34) Freja Loré, Sundsvalls OK, 125.32 (43) 27.16, 91) Agnes Feil, Sundsvalls OK, 161.21 (52) 28.14, 104) Selma Ytterström, Sundsvalls OK, 167.16 (156) 45.22, 130) Agnes Vågberg, Sundsvalls OK, 187.32 (73) 30.54, 155) Ylvalie Enström, Sundsvalls OK, 254.59 (173) 64.40

D11: 1) Coralie Waldner, OLG Pfäffikon, 114.00 (2) 23.03, 12) Klara Edström, Sundsvalls OK, 139.20 (12) 25.57, 61) Emma Jakobsson, Sundsvalls OK, 204.48 (49) 34.38, 67) Elin Karlsson, Kovlands IF, 221.07 (80) 45.53, 69) Teresia Ytterbom, Kovlands IF, 223.49 (101) 55.43

D12: 1) Filippa Braun, Växjö OK, 115.29 (6) 25.10, 28) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, 143.03 (20) 27.26, 40) Signe Feil, Sundsvalls OK, 148.48 (37) 29.32, 87) Ella Ytterström, Sundsvalls OK, 183.33 (95) 38.10, 115) Moa Karlsson, Sundsvalls OK, 210.10 (134) 49.47

D13: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 162.17 (16) 35.43, 43) Ida Bergfors, VK Uvarna, 211.59 (97) 51.24, 67) Wilma Larsson, Sundsvalls OK, 240.50 (46) 41.18, 125) Olivia Karlsson, Kovlands IF, 326.07 (70) 46.57, 143) Alice Lindqvist, Selånger SOK, 486.52 (144) 78.12

D14: 1) Salla Isoherranen, Lynx, 152.51 (4) 28.38, 27) Alice Larsson, Sundsvalls OK, 184.02 (23) 32.52, 46) Elsa Granholm, Sundsvalls OK, 197.33 (17) 32.40, 63) Ebba Andersson, Sundsvalls OK, 209.39 (128) 43.58, 110) Emma Johansson, Sundsvalls OK, 250.21 (155) 49.33

D15: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 175.37 (40) 42.42, 39) Irmelie Enström, Sundsvalls OK, 237.10 (77) 47.33, 90) Astrid Rex, Sundsvalls OK, 289.11 (51) 44.22, 111) Lisa Jakobsson, Sundsvalls OK, 324.08 (138) 66.09, 137) Tyra Karlsson, Sundsvalls OK, 399.49 (156) 78.51

D16 Kort: 1) Lena Ennemoser, Orienteering Innsbruck Imst, 181.52 (2) 41.01, 27) Elsa Lampinen, Selånger SOK, 372.22 (38) 76.32

D17-20 Kort: 1) Kårhild Nordstad, Ntnui, 246.37 (1) 43.37, 27) Kajsa Lindqvist, Selånger SOK, 416.06 (28) 69.56, 29) Lina Pontén, Selånger SOK, 424.19 (34) 79.00

D20: 1) Ann-Charlotte Spangenberg, Täby OK, 251.12 (7) 48.22, 65) Ann Johansson, Sundsvalls OK, 537.36 (74) 84.21

D21-2: 1) Anna Wehlin, Skogspojkarnas OK, 278.11 (1) 56.22, 10) Elin Vedin, Sundsvalls OK, 303.32 (2) 57.45, 24) Sara Lundsten, Sundsvalls OK, 323.50 (28) 70.16, 28) Annika Carlberg, Sundsvalls OK, 332.45 (41) 73.37, 70) Kadri Kalvo, Sundsvalls OK, 441.55 (83) 104.32, 73) Ana Matkovic, Sundsvalls OK, 469.47 (79) 94.25, 76) Emma Johansson, Sundsvalls OK, 498.30 (80) 95.32

D21 Kort-1: 1) Elin Hemmyr Skantze, Järla Orientering, 168.59 (3) 33.42, 40) Jill Johansson, Sundsvalls OK, 246.45 (53) 47.38

D21 Kort-2: 1) Jenny Patana, Hiidenkiertäjät, 161.07 (1) 32.18, 31) Marie Dahlin, Kovlands IF, 236.58 (31) 44.47, 39) Ida Johansson, Sundsvalls OK, 242.36 (35) 45.15, 70) Erika Hammarlind, Njurunda OK, 282.56 (74) 51.50, 92) Jenny Danielsson, Sundsvalls OK, 316.49 (47) 46.58

D21 Lång: 1) Maria Magnusson, Sävedalens AIK, 323.53 (3) 67.45, 14) Johanna Sjölund, Sundsvalls OK, 387.03 (24) 79.25

D21 M: 1) Amanda Karlsson, Stora Tuna OK, 243.23 (4) 48.56, 11) Louise Rohdén, Sundsvalls OK, 295.02 (8) 52.33, 28) Gitte Leth, Sundsvalls OK, 346.04 (24) 63.09

D35: 1) Camilla Engstrand, IFK Göteborg, 239.25 (1) 46.59, 3) Madeleine Tjernberg Dahlin, Kovlands IF, 251.54 (2) 47.46

D35 Kort: 1) Lina Bergman, OK Skogsfalken, 172.58 (2) 32.46, 5) Ellinor Fransson, Sundsvalls OK, 193.05 (6) 36.33, 24) Anna Hammarberg, Sundsvalls OK, 241.06 (49) 52.25, 38) Viktoria Karlsson, Kovlands IF, 269.09 (44) 51.21

D35 M: 1) Karin Forsberg, KFUM Örebro OK, 202.42 (1) 35.30, 8) Johanna Öhman, Sundsvalls OK, 272.59 (10) 53.53, 15) Sara Forsberg, Sundsvalls OK, 299.35 (24) 58.09

D40: 1) Yvonne Gunell, Pargas IF, 199.08 (1) 35.26, 29) Sara Timner, Sundsvalls OK, 284.20 (34) 54.22

D40 Kort: 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 157.06 (4) 29.30, 15) Jenny Erlandsson, Sundsvalls OK, 183.12 (22) 34.17, 21) Svensson Elin, Sundsvalls OK, 185.53 (19) 34.05, 34) Kajsa Hedin, Sundsvalls OK, 200.48 (34) 36.01, 71) Karin Larsson, Sundsvalls OK, 229.19 (65) 38.43, 83) Jenny Unander, Sundsvalls OK, 242.21 (91) 42.15, 100) Malin Tuvesson, Sundsvalls OK, 253.15 (83) 41.11, 160) Josefin Barck, Sundsvalls OK, 378.32 (178) 80.43

D40 M: 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 234.14 (3) 41.36, 41) Karin Lind, Sundsvalls OK, 309.33 (52) 59.27, 58) Irene Larsson, Sundsvalls OK, 347.58 (43) 55.01, 75) Anna Dufva, Sundsvalls OK, 403.55 (86) 78.07, 89) Marita Lindqvist, Selånger SOK, 516.34 (92) 93.21

D45: 1) Hanne Sandstad, Freidig, 175.31 (2) 32.40, 112) Lena Andersson, Sundsvalls OK, 353.16 (139) 70.43, 125) Clary Rex, Sundsvalls OK, 397.14 (112) 56.52

D45 Kort-2: 1) Mia Eronn, Linköpings OK, 156.47 (1) 27.51, 11) Charlotte Vikström, Sundsvalls OK, 196.35 (8) 34.09, 27) Anna Kårén, Sundsvalls OK, 225.34 (13) 35.58, 39) Elisabeth Isaksson Norman, VK Uvarna, 242.25 (72) 48.55

D45 M: 1) Bente Henriksson, Rånäs OK, 239.13 (5) 44.59, 9) Helena Lindholm, Sundsvalls OK, 276.29 (8) 46.45, 60) Maria Olsson, Njurunda OK, 367.20 (56) 62.59, 87) Helena Karlsson, Sundsvalls OK, 453.44 (93) 80.17, 92) Petronella Enström, Sundsvalls OK, 503.05 (97) 82.09

D50: 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 171.30 (5) 31.47, 27) Pia Lindholm, Sundsvalls OK, 220.50 (18) 38.03, 47) Anna Nordin, Sundsvalls OK, 241.42 (90) 47.28

D50 Kort: 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 169.51 (2) 30.06, 19) Cecilia Edström, Sundsvalls OK, 199.22 (7) 32.51, 36) Catrin Johansson, Sundsvalls OK, 215.59 (51) 40.05, 80) Kristina Nilsson, VK Uvarna, 275.05 (87) 46.50

D50 M: 1) Susanne Johannesson, Ronneby OK, 206.55 (2) 41.44, 4) Anna-Karin Östlund, Kovlands IF, 213.02 (4) 44.36, 12) Åsa Jadelius, Sundsvalls OK, 256.25 (11) 50.49, 32) Katharina Sandström, Sundsvalls OK, 291.44 (56) 69.10, 51) Åsa Pontén, Selånger SOK, 333.30 (74) 88.00

D55 Kort: 1) Lena Swartz, OK Orion, 182.24 (19) 41.34, 42) Pernilla Hannus, VK Uvarna, 267.48 (49) 48.37

D55 M: 1) Lucia Ågård, Herning Orienteringsklub, 200.45 (1) 39.22, 6) Anita Sundling, Njurunda OK, 264.44 (12) 59.20, 17) Luise Heermann, Njurunda OK, 336.46 (26) 75.51, 18) Lena Widell, Selånger SOK, 337.19 (15) 62.42, 24) Anncatrin Walfridsson, Sundsvalls OK, 373.56 (30) 78.31

D60 Kort: 1) Inger Wennberg, OK Renen, 191.54 (1) 34.30, 13) Ann-Kristin Vedin, Selånger SOK, 236.45 (19) 44.49, 16) Inga-Lill Andersson, Selånger SOK, 244.09 (32) 48.12

D60 M: 1) Britt Björklund, Bjursås OK, 264.48 (3) 50.50, 15) Gunilla Jacobsson, Njurunda OK, 332.59 (16) 69.52, 30) Birgitta Hammarberg, Sundsvalls OK, 434.39 (39) 98.23

D65 Kort: 1) Sirpa Lakanen, Muuramen Rasti, 184.20 (2) 35.45, 5) Barbro Edström, Kovlands IF, 210.35 (8) 43.33, 38) Ingrid Wiklander Nylander, Sundsvalls OK, 277.19 (28) 50.10

D65 M: 1) Marita Johansson, OK Stigen, 228.43 (1) 54.41, 5) Christina Wibron, Njurunda OK, 258.53 (9) 60.52

D70: 1) Birgitta Billstam, Järfälla OK, 197.48 (1) 30.42, 3) Marianne Bogestedt, Sundsvalls OK, 209.06 (5) 36.56, 27) Inger Lorentzson, Sundsvalls OK, 293.25 (29) 54.40

D70 Kort: 1) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK, 160.10 (1) 31.32, 8) Margareta Noborn, Sundsvalls OK, 225.48 (8) 40.50

D70 M: 1) Ulla Perhult, OK Vargen, 251.05 (1) 55.32, 20) Kerstin Brunn, Sundsvalls OK, 568.53 (18) 100.14

D75: 1) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 170.05 (2) 36.54, 12) Laila Näslund, Selånger SOK, 249.08 (8) 44.23

D80: 1) Asta Sjöberg, Lindebygdens OK, 182.53 (2) 40.03, 7) Anna-Britt Johansson, Sundsvalls OK, 379.53 (9) 67.13

D85: 1) Bernice Antonsson, FK Friskus-Varberg, 250.49 (2) 43.21, 2) Maja-Lisa Bergström, Selånger SOK, 279.28 (1) 38.02

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 78.54 (2) 15.33, 24) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, 107.22 (35) 21.21, 27) Albin Tuvesson, Sundsvalls OK, 109.08 (17) 19.24, 57) Alexander Dufva, Sundsvalls OK, 120.36 (64) 23.08, 129) Felix Dahlin, Kovlands IF, 175.18 (127) 29.30

H11: 1) Nicolas Mohn, OLC Kapreolo, 104.52 (4) 21.42, 46) Alex Andersson, Sundsvalls OK, 150.20 (69) 32.42, 51) Ivar Granholm, Sundsvalls OK, 154.35 (64) 32.12, 80) Alfred Dahlin, Kovlands IF, 196.15 (109) 43.43

H12: 1) Florian Fritzén, Lynx, 102.34 (27) 24.01, 107) Emil Lundgren, Sundsvalls OK, 178.12 (82) 30.33

H13: 1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 139.11 (3) 25.46, 9) Hugo Nordlander, Sundsvalls OK, 163.46 (16) 33.42, 21) Simon Nordlander, Sundsvalls OK, 172.27 (63) 40.28, 32) Elis Liukkonen, Sundsvalls OK, 182.49 (17) 33.55, 59) Olov Norin, Sundsvalls OK, 208.28 (33) 35.49, 74) Mattias Larsson, Sundsvalls OK, 222.17 (49) 37.51, 99) Wilmer Rex, Sundsvalls OK, 247.24 (54) 38.43

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 130.57 (4) 28.05, 33) Edvin Lake, Sundsvalls OK, 170.41 (70) 40.51, 40) Viggo Östlund, Kovlands IF, 172.23 (19) 32.41

H14 Kort: 1) Alfred Sjödin, OK Tisaren, 120.39 (2) 23.25, 7) Jesper Unander, Sundsvalls OK, 142.06 (10) 29.13, 13) Linus Ytterbom, Kovlands IF, 164.19 (15) 31.45

H15: 1) Hugo Ericsson, Växjö OK, 189.28 (5) 35.58, 16) Tore Palmgren, Sundsvalls OK, 218.21 (13) 38.39, 22) Oskar Vikström, Sundsvalls OK, 220.22 (27) 41.33, 66) Petter Erlandsson, Sundsvalls OK, 264.18 (96) 51.44

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 175.51 (3) 35.32, 6) Axel Lundgren, Sundsvalls OK, 188.49 (2) 35.15, 50) Hannes Lindahl, Sundsvalls OK, 239.32 (41) 42.46, 107) Lukas Johansson, Sundsvalls OK, 302.34 (99) 54.12

H20: 1) Rasmus Wickbom, Bergnäsets AIK, 238.56 (8) 53.30, 23) Gustav Frænell, Sundsvalls OK, 276.58 (53) 65.41, 46) Truls Lindholm, Sundsvalls OK, 321.58 (45) 63.03

H21 Kort-1: 1) Thomas Carlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 207.01 (1) 39.00, 58) Johan Nordin, Sundsvalls OK, 343.10 (59) 62.42

H21 Kort-2: 1) Olle Boström, Järla Orientering, 184.52 (1) 39.01, 49) Jonas Åkerdahl, Sundsvalls OK, 307.13 (41) 52.48, 72) Tomas Johnsson, Sundsvalls OK, 344.42 (77) 61.45

H21 Lång-1: 1) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, 336.24 (1) 77.15, 48) Anders Axling, Sundsvalls OK, 425.15 (74) 98.20

H35 Kort: 1) Jens Molin, Södertälje-Nykvarn OF, 197.59 (2) 37.33, 21) Peter Loré, Sundsvalls OK, 243.23 (33) 46.08, 84) Stefan Ivarsson, Sundsvalls OK, 323.48 (71) 53.38

H35 M: 1) Tomas Soucek, Slavia Hradec Kralove, 264.10 (1) 49.23, 9) Andreas Dahlin, Kovlands IF, 348.26 (8) 64.09

H40: 1) Emil Wingstedt, Halden SK, 220.32 (1) 46.10, 20) Tobias Eliasson, Sundsvalls OK, 279.17 (21) 57.11, 21) Markus Frödin, Sundsvalls OK, 281.57 (12) 52.42, 38) Erik Sjöblom, Sundsvalls OK, 321.07 (55) 67.41, 62) Tomas Kristoffersson, Sundsvalls OK, 379.38 (64) 69.50, 72) Jonas Karlsson, Kovlands IF, 400.08 (75) 76.30

H40 Kort-1: 1) Peter Hemmyr, Järla Orientering, 178.34 (1) 33.54, 5) Anders Erlandsson, Sundsvalls OK, 198.22 (7) 37.38, 49) Martin Eriksson, Sundsvalls OK, 293.24 (59) 50.51, 55) Fredrik Nordlander, Sundsvalls OK, 302.30 (62) 51.35, 71) Ola Tuvesson, Sundsvalls OK, 341.25 (56) 50.24, 81) Fredrik Granholm, Sundsvalls OK, 369.39 (71) 56.28

H40 M: 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 214.57 (1) 42.35, 18) Albin Ålin, Sundsvalls OK, 332.44 (6) 57.05, 24) Jerker Ytterbom, Kovlands IF, 345.59 (23) 66.27, 30) Erik Bergfors, VK Uvarna, 372.38 (40) 74.14, 40) Daniel Ytterström, Sundsvalls OK, 389.08 (32) 68.39, 44) Mattias Berglund, Sundsvalls OK, 424.08 (44) 76.57

H45-2: 1) Tobias Noborn, IFK Göteborg, 202.55 (1) 46.32, 2) Thomas Rex, Sundsvalls OK, 224.47 (2) 46.34, 3) Mattias Edström, Kovlands IF, 226.10 (6) 50.52, 6) Pessi Liukkonen, Sundsvalls OK, 233.22 (4) 50.11, 36) Lars Henriksson, Sundsvalls OK, 303.42 (32) 63.10, 61) Jörgen Blästa, Njurunda OK, 357.09 (82) 79.56, 70) Johnny Blästa, Njurunda OK, 375.55 (92) 84.07

H45 Kort-2: 1) Martin Larsson, IFK Göteborg, 154.32 (1) 29.34, 24) Håkan Stolt, Sundsvalls OK, 205.19 (29) 36.35, 41) Torbjörn Andersson, Sundsvalls OK, 220.48 (71) 43.03, 52) Magnus Jonsson, Sundsvalls OK, 237.09 (54) 40.50, 59) Michael Larsson, Sundsvalls OK, 240.37 (44) 39.50, 74) Henrik Lundgren, Sundsvalls OK, 257.54 (68) 42.52, 82) Erik Jakobsson, Sundsvalls OK, 267.52 (96) 50.18, 83) Jerry Larsson, Sundsvalls OK, 269.14 (76) 43.34, 84) Ulrik Frödin, Sundsvalls OK, 269.36 (70) 42.57, 93) Johan Agås, Sundsvalls OK, 278.12 (101) 51.22

H45 M: 1) Johan Eveborn, SOK Viljan, 210.14 (1) 39.55, 38) Magnus Edlund, Sundsvalls OK, 303.20 (55) 72.08, 42) Rickard Karlsson, Sundsvalls OK, 324.09 (49) 64.27, 49) Nicklas Lindqvist, Selånger SOK, 343.07 (60) 77.18

H50-2: 1) Jan Olm, Kils OK, 185.09 (3) 38.27, 4) Olov Vikström, Sundsvalls OK, 195.03 (11) 42.32, 59) Niklas Martin, Njurunda OK, 281.28 (60) 54.06

H50 Kort-2: 1) Jarkko Heikkinen, Vehkalahden Veikot, 164.44 (3) 30.46, 18) Rolf Johansson, Sundsvalls OK, 215.59 (31) 39.03, 23) Tommy Fröjd, Sundsvalls OK, 217.40 (28) 38.51, 50) Fredrik Pontén, Selånger SOK, 258.51 (62) 45.45, 73) Jonas Wiberg, VK Uvarna, 288.20 (87) 50.20

H50 M: 1) Tomas Persson, Säterbygdens OK, 205.13 (1) 38.17, 29) Ulf Nilsson, Kovlands IF, 309.56 (23) 55.56, 40) Mats Johansson, Sundsvalls OK, 346.49 (37) 64.31

H55: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 178.12 (3) 35.41, 5) Lars Holmquist, Sundsvalls OK, 206.40 (19) 43.27, 36) Lars Jonsson, VK Uvarna, 241.26 (38) 46.03, 67) Roger Hugosson, Sundsvalls OK, 275.22 (143) 67.04

H55 Kort: 1) Ove Lernå, Kalmar OK, 176.25 (1) 33.46, 4) Tomas Edström, Sundsvalls OK, 183.38 (6) 34.52, 36) Peter Hansson, Sundsvalls OK, 223.00 (53) 42.59, 77) Uno Johansson, Sundsvalls OK, 268.11 (42) 41.18

H60: 1) Jan Nordin, Sundsvalls OK, 180.29 (1) 35.02, 68) Leif Sundling, Njurunda OK, 303.41 (98) 69.00

H65: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 184.50 (1) 38.04, 64) Björn Abelsson, Sundsvalls OK, 320.36 (76) 69.27

H65 Kort: 1) Mats Andersson, Selånger SOK, 179.19 (3) 34.31, 7) Sven-Erik Sundin, Selånger SOK, 200.16 (5) 34.52, 20) Lars-Peter Johnsson, Selånger SOK, 215.12 (27) 40.33, 31) Sten-Åke Vedin, Selånger SOK, 227.22 (14) 36.56, 50) Inge Hultman, Kovlands IF, 255.15 (63) 48.32, 68) Lars Maxén, Timrå SOK, 288.31 (65) 49.01

H70: 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 188.16 (5) 37.37, 59) Owe Edström, Kovlands IF, 295.42 (94) 82.37

H70 Kort: 1) Lars-Ivar Svensson, Rehns BK, 166.14 (1) 29.51, 23) Åke Höglund, Timrå SOK, 210.56 (35) 40.59, 50) Peter Lorentzson, Sundsvalls OK, 248.49 (82) 56.07

H70 M: 1) Sölve Andersson, OK Stigen, 227.55 (1) 45.27, 8) Kjell Andersson, Sundsvalls OK, 311.53 (19) 74.18

H75 Kort: 1) Björn Linnersjö, OK Orion, 161.14 (4) 32.13, 12) Gunnar Bengtsson, Sundsvalls OK, 211.40 (21) 39.23

H80 M: 1) Erland Olsson, Dalsjöfors GoIF, 373.58 (1) 113.58, 2) Åke Johansson, Sundsvalls OK, 486.22 (2) 150.51

H85: 1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 169.34 (1) 33.36, 10) Gunder Borg, Kovlands IF, 399.07 (8) 62.02