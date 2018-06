Efter skandalkritiken mot travbanan – Dannero slår ifrån sig: "Hade hjälp efter tio sekunder"

Läs mer: (+) Bergsåkers Rikard N Skoglund i otäcka olyckan på Dannero – de skadade fick vänta en timme på ambulans: "Skandal"

Fyra ekipage drogs in i den otäcka olyckan på Dannero under torsdagens lunchtrav, när två hästar gick omkull till följd av att Ulf Ohlssons Ellis Pride kraftigt saktade in vid en galopp.

Hästarna ska ha klarat sig bra, men Stefan Arvidsson blev medvetslös till följd av att hästen gick omkull och Jonas Karlsson blev också han liggande på banan. De andra två inblandade, Rikard N Skoglund och Jörgen Berglund, kunde fortsätta.

Bergsåkerskusken Rikard N Skoglund uttryckte sig kraftigt kritiskt mot travbanan efteråt. Anledningen var att ingen ambulans var väntande på plats när olyckan inträffade.

– Det känns som att någon måste dö för att det ska hända något. Det borde finnas någon sjukvård på plats, inte bara för vår skull utan även för besökarna, sa han efteråt.

Nu svarar Danneros platschef på kritiken. Och är oförstående.

Jens Berglund, som han heter, hade också pratat med Skoglund efteråt och inte tagit del av den typen av missnöje.

– De hade ju hjälp på tio sekunder. Vi hade en anställd läkare 30 meter därifrån, som tog hand om de två skadade tills två ambulanser kom, 25 minuter efter olyckan.

– Jag var själv på plats och hjälpte till. Rikard och brorsan (Jörgen Berglund, också inblandad i olyckan) gick ju av banan på en gång och till stallbacken. Han körde ju lopp efteråt. Men jag har förståelse för om man säger saker i affekt. Brorsan kände sig själv chockad. Det blir man vid en olycka.

Att det skulle tagit en timme innan ambulans var på plats, menar han inte stämmer.

Däremot vårdades Stefan Arvidsson på plats i en timme innan han fördes med ambulans till sjukhus.

– Det är ju av säkerhetsskäl. De gör jobbet, tar det i den takt som behövs och jobbar på. Drömmen är så klart att alltid ha en ambulans på plats, men vi kan inte ha det. Det är ju inte bara vi som skulle önska oss det. Nu hade vi ändå en läkare där, som gjorde samma förberedelser som ambulanspersonal skulle ha gjort. Och det är inget samaritjobb, det är en anställd läkare.

Berglund kan ändå hålla med Skoglund om att han också helst hade haft en ambulans på plats. Men det är inte praktiskt möjligt vid dagliga travtävlingar.

– Det vore så klart drömmen. Det vill alla aktiva. Men är man inblandad är man så klart chockad och vill att allt ska skötas bättre, säger Jens Berglund.

