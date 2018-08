Fragolini Am till korta E3-finalen

ROMME. Lars-Göran Söderberg gjordes det igen. På söndagseftermiddagen kördes på Romme uttagningar till korta E3-finalen och med på startlinjen om knappa två veckors återfinns Lars-Göran Söderberg-tränade Fragolini Am. I början av sommaren kvalade hon in till långa E3-finalen genom seger från ledningen i sitt försök. Den här gången fick hon ta positionen utvändigt om ledaren och svarade för en stark insats, slagen endast av favoriten Aleppo Pine som vann loppet på 1.13,5a/1 640 meter med Fragolini Am som tvåa, tiondelen efter. Finalen körs på Gävletravet 18 augusti med 925 000 kronor till vinnaren.

MATS PERSSON