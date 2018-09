V5 på Bergsåker – här är Mats Perssons tips

Bergsåker tävlar närmast på fredagkväll och på programmet står bland annat en V5-omgång som kanske inte håller någon högre klass, men som spelmässigt ser intressant ut. Det saknas bland annat något givet singelstreck, men vi hoppas på Daniel Redén-tränade Michelangelo Ås (V5-4) som visserligen bara vunnit ett lopp hittills i år, men som ändå tjänat drygt en halv miljon, vilket indikerar att han tampats i betydligt tuffare sammanhang än så här.

MATS PERSSON

V5-1

Susan Journey har galopperat två starter i rad efter ett tävlingsuppehåll. Hon tävlar annars jämnt och bra och med lite tur på vägen så är hon med i striden. Elsa Mearas galopperade också bort sig senast, men har visar form i starterna innan och är tidig här. Smile Of Mine är snabb ut och leder länge. Tallyho vann ett billigt lopp men har visat form i starterna efter och har ett intressant läge.

Ranking: 6-5-4-1-9-7-10-12-2-3-11-8

V5-2

Aramis Hornline avslutade starkt vid segern senast och får åter framgångsrika Sofia Adolfsson i sadeln. Navahoo kommer från seger i ett montélopp och har ett intressant utgångsläge. Igor Sånna tävlar jämn och bra och är säkert långt framme igen. Chambal Du Mirel gör debut i monté men mycket talar för en bra insats direkt.

Ranking: 12-1-4-2-3-11-13-10-7-6-5-14-15-8-9

V5-3

Benedictus har inte startat på ett tag men är bra i grunden och möter ett överkomligt motstånd. Ripkin Joe är snabb för klassen och läget intressant. Mister Burman har många att runda men är stark till slut och kan hinna dit. Epikus har tävlat i ganska enkla gäng men står bra inne i loppet och är värd att passa.

Ranking: 5-1-12-3-4-2-13-6-14-10-8-7-11-9

V5-4

Michelangelo Ås möter ett helt annat gäng än han är van vid och leder troligen runt om. Eder Bob skall dock inte underskattas och är ett givet motbud om man väljer att gardera. Bullyoung gick en bra tid över full distans senast och är gärdad i tuffa sällskap. Elit Håleryd är utan seger hittills i år men gör jämna och bra insatser.

Ranking: 1-10-3-7-8-2-4-6-5-9

V5-5

Björlifant återkommer efter en paus och även om han knappast är på topp bör han ha en vettig chans. Brenne Brakar är bättre än raden och felfri ett tidigt segerbud. Karlängs Lill har haft lite opassande lägen på slutet och står intressant till här. Gustav E. tjänade mycket pengar ifjol och har inte svarat upp till de framgångarna hittills i år, men gör nu omstart efter en tävlingspaus.

Ranking: 2-4-3-7-6-10-1-12-9-5-8-11

Systemförslag

V5-1: 5,6

Res: 4,1

V5-2: 1,2,4,12

Res: 3,11

V5-3: Alla fjorton hästarna

Res: 5,1

V5-4: 1 Michelangelo Ås

Res: 4,3

V5-5: 2,3,4,7

Res: 6,10

Rader: 448

Kostnad: 448 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 5 Global Adventure - 4 Hazard In. Outs: 2 Indine Keeper.

Lopp 2: 10 Lady Star Bo - 4 I.T.Inventor - 1 M.T.Nicole. Outs: 6 Åsens Boogie.

Lopp 8: 2 Lass Caviar - 3 Global Wizard - 9 Panic In Detroit. Outs: 11 Sign Your Name.

Lopp 9: 4 Spik Loke - 6 B.W.Mimmi - 8 Calle Cornelius. Outs: 12 Ahlina.