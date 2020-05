Sportchefens besked – Blomberg är GIF:s sista pusselbit: "Påverkar inte ekonomin"

Under tisdagsmorgonen bjöd GIF Sundsvall på en efterlängtad nyhet. Under en tid då mycket står still presenterade GIF att klubben kommit överens om ett tvåårskontrakt med Johan Blomberg.

– Vi är oerhört glada och nöjda. Med Johan Blomberg får vi in sista pusselbiten i vår spelartrupp, utifrån de förutsättningar som vi har. Det var viktigt för att vi skulle få rätt balans på spelarkvaliteterna, men även utifrån hans karaktär. I vårt unga lag är det viktigt att vi får in spelare med erfarenhet. Dessutom är det en spelare som kan agera i många olika positioner, vilket vi är i behov av då vi har en begränsad storlek på truppen, säger Urban Hagblom, sportchef i GIF.

Blomberg lånades in av GIF från Colorado Rapids under den förra säsongen. Sedan gick kontraktet ut i december, varefter han har tränat med sin forna klubb AIK.

Med det sagt har han varit registrerad hos GIF hela tiden, säger Hagblom. Något som gör att han väljer att benämna det som en förlängning snarare än ett nyförvärv.

– Han har tillhört GIF Sundsvall sedan vi lånade honom från Colorado, så vi behöver ju inte göra någon övergång. Han har varit registrerad hos GIF Sundsvall och den enda klubben som han har kunnat spela tävlingsmatcher för nu efter att transferfönstret stängde är GIF Sundsvall. Skulle han ha valt en annan klubb så skulle det ha varit vi som skulle ha godkänt den transfern.

Har det varit en fördel för er i förhandlingarna att han har varit registrerad hos er?

– Jag vet inte, men det underlättar ju för oss nu när vi är klara. För han kan ju gå in och spela match i morgon om det nu skulle ha tillåtits att spelas matcher. Hade det varit en annan spelare så hade vi ju fått vänta till mitten av juli, då transferfönstret öppnar igen för oss.

Att GIF har jobbat på ett avtal med Blomberg är ingen hemlighet.

"Han vet om vårt intresse, sedan måste vi vara realistiska utifrån de förutsättningarna vi har. Vi får se vad som händer", sa Hagblom i januari.

– Det här har varit vårt stora mål ända sedan vi la vår budget, men även utifrån hela året där vi har jobbat för att hitta en förlängning med Johan. Nu har vi i dagarna hittat den lösningen som är en bra lösning för båda parter.

Som Hagblom är inne på ovan är detta den sista pusselbiten i lagbygget. Inga fler spelare kommer nu att plockas in.

– Nu finns det inga ekonomiska förutsättningar för att göra något annat. Det här var den sist, viktiga, pusselbiten som vi kunde lägga med de förutsättningar som vi har. Så nu kommer det inte att hända något mer, förutsatt att vi - peppar, peppar - inte åker på några olyckliga långtidsskador eller annat. Då kanske vi måste agera. Men i nuläget är vi färdiga.

Är Johan den enda pusselbiten som ni har försökt lägga, eller har ni jobbat på andra bitar parallellt?

– Vi har jobbat på andra parallellt, men Johan har varit vår prio ett och nu lyckades vi med det. Han har alltid varit den spelare som vi har velat få hit och nu har vi äntligen fått han.

I en tid där ekonomin är ett orosmoln kan det te sig udda att ett nytt avtal signeras. På den fronten understryker Hagblom samtidigt att avtalet inte påverkar ekonomiskt innan serien drar i gång.

– Det vill jag betona utifrån de här tuffa tiderna. Det är en förlängning som inte påverkar GIF Sundsvalls ekonomi innan seriestart.

Betyder det att han går utan lön fram till seriestarten?

– Jag vill inte kommentera vad vi har för avtal, men det jag kan säga är att det inte är någon ekonomisk belastning för GIF Sundsvall innan Superettan startar. Det är en bra ekonomisk lösning för GIF Sundsvall, annars hade det inte blivit något avtal.