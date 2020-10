Sportchefens kryptiska nyförvärvs-hint: "Jag vill ha hit Elias Pettersson"

Timrå fick en tung start på Hockeyallsvenskan i det förväntade toppmötet mot Björklöven på fredagen.

Men för de som vill se bättre prestationer framöver gav Timråsportchefen Kent "Nubben" Norberg anledning att hålla humöret uppe. I pausintervjun med C More inför den sista perioden gav han flera hintar om att ytterligare spelare kan vara på väg in.

– Vi hade sagt innan säsongen började att vi kommer stärka upp truppen under säsongens gång, definitivt med minst en back och en eller två forwards. Med tanke på hur läget är nu så kanske vi plockar in något kortsiktigt och har det tillsvidare medan vi letar spelare. Sedan är det ju också så att allt med corona har gjort att förutsättningarna för det också har förändrats, säger han.

Timrå har ännu inte tagit in någon spelare från NHL, men det kan alltså komma att bli aktuellt.

– Den jag vill ha hit är Elias Pettersson. Det hade varit jättekul. Det året han och Jonathan Dahlén spelade i juniorerna var nog de roligaste åren att titta på juniorhockey under mina 25 år, säger han, tydligt skämtsamt, och tillägger:

– Vi har blivit erbjudna otroligt många spelare, samtidigt är det viktigt att det är de här 22 spelarna som ska ta upp Timrå. Jag har varit väldigt försiktig och vill inte störa gruppen, för vi har en fantastisk fin grupp. Det som oroar mig är att det tar två till tre dagar att få svar om covid, så vi har tittat över och vi får se, eventuellt kan det bli något, säger han.