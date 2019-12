SSK och Karlskrona bryter mot hockeyallsvenskans regler – men kan slippa straff: "Det är olyckligt"

De hockeyallsvenska klubbarna kom inför den här säsongen överens om ett nytt gemensamt avtal för att begränsa antalet lån till ligan från SHL. Gränsen sattes till att varje klubb får låna som mest en målvakt och två utespelare – samt ytterligare en spelare under vissa restriktioner. Den spelaren kan endast gå tillbaka till SHL-klubben en gång under säsongen, och spelaren får lånas in endast under förutsättning att den varit med i laget från starten på säsongen.

Men just den punkten i avtalet har formulerats tillräckligt otydligt för att nu, efter halva säsongen spelad, ha tolkats på olika sätt av klubbarna. En genomgång visar att några klubbar har tänjt på gränserna rejält, medan några klubbar har varit extra försiktiga med att gå emot avtalet som tecknats.

Karlskrona och Södertälje är värst, med ett lån för mycket. Karlskrona har gjort fyra lån, och Södertälje SK har lånat tre spelare, där ingen varit med från början av säsongen. Detta samtidigt som exempelvis Vita Hästen, enligt Norrköpings Tidningar, har avstått från att låna fler spelare än de två som de har i laget just nu, med hänsyn till överenskommelsen i ligan.

Det som klubbarna tolkat olika, är två ord i punkt C (se bilden nedan); "från start". Är det från starten av säsongen som avses? Eller från starten av låneperioden?

Hockeyallsvenskans vd Stephan Guiance förklarar att det som avtalats på punkt C, gäller starten av säsongen.

– Det man syftar på är från första seriematchen, säger han, och förtydligar att det är klubbarna, och inte ligan, som ligger bakom överenskommelsen.

– Klubbarna tyckte att ligan tunnades ur av alla lån, och ville begränsa det. Det här är en överenskommelse mellan klubbarna, och upp till varje klubb att följa. Från ligans håll studerar vi inte att klubbarna följer det, så jag har inte koll på det, säger Stephan Guiance.

Det finns heller ingen bestraffning som kan dömas ut till den klubb som bryter mot avtalet.

– Det är upp till klubbarna att följa det här. Om det inte görs, får vi se hur vi hanterar det. Det är något vi får diskutera inom ligan i så fall, säger Stephan Guiance.

SSK:s sportsligt ansvarige, Mikael Samuelsson, menar att man tolkat orden "från start" i punkt C, annorlunda.

– Det är så vi tolkat det, att från starten av låneperioden kan den spelaren gå till SHL-klubben och tillbaka endast en gång, säger Samuelsson.

Men han har hört att andra klubbar tolkat det olika.

– Det är tvetydigt, och ja, jag har hört att Vita Hästen tvekar om ifall de ska ta in en spelare till. Jag tycker att de ska göra det, säger Samuelsson.

Däremot slår han fast att SSK nu fyllt sin kvot och inte kan låna fler spelare. Men han är kritisk till avtalets formulering.

– Det känns inte bra att det brister i hur avtalet är formulerat. Det är olyckligt att det kan handla om tolkningsfrågor och att flera klubbar kan tolka det olika, över hur många spelare man kan ta in.

Mikael Samuelsson är också kritisk till att det inte finns något straff att dela ut för de klubbar som bryter mot avtalet.

– Alla avtal måste ju ha någon form av konsekvens. Betalar jag inte av mitt bostadslån får jag straffränta. Det är ju ingen poäng att ha ett avtal om det inte innebär några konsekvenser att bryta det, säger han.

LT/Hockeypuls har sökt Karlskronas sportchef Patric Larsson för att höra hur de har tolkat regelverket, men utan resultat.

Fakta / Alla lån hittills i hockeyallsvenskan – och så många har lagen kvar att låna nu

AIK: En spelare från starten av säsongen (Marcus Karlberg, Leksand, han är dock inte kvar i laget just nu, men skulle teoretiskt kunna spela för AIK igen).

Kan låna: En målvakt och en utespelare.

Almtuna: En spelare som varit med från starten av säsongen (målvakten Jesper Eliasson, från Växjö), en målvakt (Jonas Arntzen, Örebro) och två utespelare (Filip Cederqvist, Växjö, och Hampus Harlestam, Oskarshamn).

Kan låna: Nej.

BIK Karlskoga: Inga. Däremot har man värvat två spelare från SHL, som redan skrivit på för nästa säsong med sina tidigare SHL-klubbar (Nikola Pasic och Max Wennlund).

Kan låna: En målvakt och två utespelare.

Björklöven: En utespelare (Gustav Bouramman, Färjestad. Han lämnade dock klubben och gick sedan på en permanent övergång till AIK).

Kan låna: En målvakt och en utespelare.

Karlskrona: Har nog tänjt på lånereglerna till max. KHK har lånat minst tre, men kanske fyra eller fem spelare – beroende på vem man frågar. En spelare från starten av säsongen (Linus Cronholm, Malmö) och två under säsongen (Samuel Solem, Brynäs och Elmer Söderblom, Frölunda). Har lånat ytterligare en (Nils Åman, Leksand – eller är det från Leksands J20-lag, och rundar man då ligans låneavtal eller inte?). Kanske är även en annan värvning (Christian Lindberg från Oskarshamn) egentligen ett förtäckt lån.

Kan låna: Absolut inte.

Kristianstad: Har lånat tre utespelare, varav en från starten av säsongen (Jakob Bondesson, Rögle) och två under säsong (Kevin Wännström, Rögle, Marcus Sylvegård, Växjö). Har även värvat en spelare som redan skrivit på kontrakt för nästa säsong med SHL-klubben (Malte Setkov, Malmö).

Kan låna: Nej.

Modo: En utespelare har lånats (Albin Eriksson, Skellefteå).

Kan låna: En målvakt och en utespelare.

Mora: En målvakt (Matteus Ward, Linköping).

Kan låna: Två utespelare.

Södertälje: Tre utespelare (Adam Wilsby, Skellefteå, Karl Henriksson, Frölunda, August Berg, Leksand).

Kan låna: Nej.

Timrå: Två utespelare, båda från starten av säsongen (Oliwer Fjellström och Linus Nässén, båda från Frölunda).

Kan låna: En målvakt.

Tingsryd: En spelare från starten av säsongen (målvakten Arvid Söderblom, Frölunda).

Kan låna: Två utespelare.

Vita Hästen: Två utespelare (Adam Ginning, Linköping, och Viktor Lodin, Örebro, men ingen av dem var med från början av säsongen).

Kan låna: En målvakt.

Västervik: En spelare från starten av säsongen (Marcus Westfält, Brynäs), samt två utespelare (Marcus Ersson, Brynäs, och Dan Johansson, Linköping), samt en målvakt (Adam Åhman, HV71).

Kan låna: Nej.

Västerås: Två utespelare (Lukas Zetterberg, Brynäs, och Calle Själin, Leksand).

Kan låna: En målvakt.