ST för 25 år sedan: 12/5: Tjejerna som mimade hem segern och Ånge blir del av offensiv IT-satsning

Mimfestival och tävling för bästa framförande. På Kyrkmons skola i Njurunda var det en av årets höjdpunkter. I alla fall från mellanstadieelevernas sida, som arrangerade och tävlade med liv och lust under gårdagen.

Och det blev gruppen "The Kååmbäcks" från 5a med sin "Under the boardwalk" som till slut stod som slutsegrare.