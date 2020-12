ST för 25 år sedan: Åke, bäst i Idrottsmedelpad – travet 18:e sporten som tilldelas ST-pokalen

I år lyfter vi på hatten för en travtränare och kusk. Åke Svanstedt får ST-pokalen. Därmed har en ny idrott, den 18:e i ordningen, skrivit in sig i historien över utmärkelsen till Medelpads främsta idrottare, som nu fördelats 55 gånger. Och motiveringen lyder så här: "Åke Svanstedt har genom ett stort kunnande, idogt arbete och stor noggrannhet klivit fram som en av Sveriges bästa inom sin idrott och dessutom fått fram en häst som hör hemma i den absoluta världseliten". Hästen som nämns är naturligtvis Zoogin, utsedd till Årets häst, efter en rad framgångar. "Svanen" körde också hem segern i Kriteriet med amatörtränade Drewgi och under detta makalösa 1995 utökade han antalet Championtitlar till 27 genom att under ett och samma år bli Champion på följande fyra banor: Bergsåker, Hagmyren, Bollnäs och Dannero. 1996? Jo, på andra sidan nyåret är det meningen att Zoogin ska mäta krafterna i franska storloppet Prix d'Amerique.

Sundsvalls Trä brann ned till grunden natten till i går. Klockan 03.00 fick Securitas ett inbrottslarm, som samtidigt utlöste en brandvarning från byggvaruhuset strax norr om Gränges Metall. En väktare slog larm, och brandkåren var snabbt på plats några minuter senare. Rökdykare försökte ta sig in i byggnaden och rädda kontoret, men rökgaser hade bildats och branden fick ett explosionsartat förlopp.

Nu har Nedansjö fått sitt bymuseum. Byns historieentusiaster har tapetserat väggarna i både trapphus och före detta pastorshärbärge i Missionshuset med bilder och fakta om Nedansjö.