ST för 25 år sedan: Ångerfulla tonåringar låg bakom gravskändning – inget satanistdåd: "En ren fyllegrej"

Gravskändningen på Gustav Adolfs kyrkogård i början av september har klarats upp. Två tonårspojkar har erkänt att de vält de totalt 23 gravstenarna.

– En fyllegrej, är de ångerfulla pojkarnas enda förklaring.

Efter tips och inre spaning har Sundsvallskriminalens experter på ungdomsbrott lyckats spåra gärningsmännen, och i förhör fått dem att erkänna brottet. Det var natten mot den 4 september som de två pojkarna fick genom Gustav Adolfs kyrkogård – och plötsligt fick för sig att gå till attack mot gravstenarna. De båda tonåringarna har gjort sig skyldiga till brott mot griftesfrid, vilket kan leda till fängelsestraff.

Johanssons katt tog sig in i ställverket och förorsakade förluster för flera miljoner kronor. Detta hände vid Modo-fabriken i Husum. En olycka som inte fick hända – det är i lag förbjudet att beträda området. Också för katter. Men Johanssons katt hade inte blivit upplyst om detta. Hon gjorde vad inte ens en råtta skulle kunna åstadkomma, nämligen krypa under stängslet runt ställverket och hoppa upp på kondensatorbatteriet. Det blev hennes sista hopp i livet. De nio liven till trots som tillskrivs katten räckte inte till när batteriet exploderade och 40.000 volt for genom kroppen. Katten dog tvärt och med den två skifts produktion. 1.000 ton massa och 600 ton papper missades. Och ett 50-tal skiftarbetare i pappersbruket och ett 40-tal i sulfaten fick avbryta rutinarbetet.

Affärsdöden drar obevakligt fram i Hassela. Högdahls El, med förutom elvaror och hushållsapparater även blommor och presenter, stänger butiken efter nyår.