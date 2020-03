ST för 25 år sedan: Antalet krogar kan fördubblas – nya lagen gör det lättare att få sprittillstånd

Nu får Sundsvalls Teater med all sannolikhet ett permanent tillstånd att servera öl och vin i pauser. Den nya alkohollagen banar vägen. Teatern är bara en av många som nu lättare kan få utskänkningstillstånd. Och ansökningarna strömmar in till kommunen. Kraven för alkoholserveringen på teatern är att den sker i foajén – i det här fallet likställt med kaféet – och att den inskränker sig till pauser. Den regel som inneburit att lagad mat måste kunna tillhandahållas är borttagen, så kanske får Gun-Marie Eriksson (bilden) vara med om att servera alkohol i pauserna i teaterns café framledes.

– Innan sekelskiftet kan antalet krogar i Sundsvall ha fördubblats, tror utvecklingschef Jan-Olof Stämberg vid socialtjänsten, som redan under årets första två månader har räknat in ett tiotal ansökningar om utskänkningstillstånd. Att jämföras med de totalt 40 som kom in under hela förra året.

Efter två bottenår är hotellbranschen i Sundsvallsområdet på väg uppåt. I fjol ökade rumsbeläggningen med 4,3 procent till 41,6 procent. Det är samma nivå som 1991, men något lägre än riksgenomsnittet. Däremot är siffran för "vardagsgäster" på Sundsvallshotellen högre än riket i övrigt. Rumsbeläggningen måndag–torsdag var 57 procent mot 24,2 procent under veckosluten. Det visar att hotellen i distriktet till största delen lever på affärsresenärer.

Ett program av den populära Antikrundan i TV2 kommer kanske att spelas in i Sundsvall i höst, för att sändas i januari nästa år. En grupp på fem personer från TV2 i Malmö var i går i stan för att kolla lämpliga lokaler.