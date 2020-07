ST för 25 år sedan: Antalet lediga jobb minskar – allt fler arbetslösa tvingas flytta

Antalet lediga jobb i Västernorrland minskar för tredje året i rad.

Under perioden april–juni 1994 rapporterades 3 266 lediga jobb in till länets arbetsförmedlingar – under samma period i år ligger siffran på 2 844.

Länsarbetsdirektör Ingegerd Carlsson är rädd för att nedgången kan bero på att en ny lågkonjunktur är på väg.

– Jag får ont i magen bara vid tanken, säger hon.

En annan bidragande orsak kan vara åldern på länets befolkning.

– Vi har alltför många gamla invånare och alltför få köpstarka, menar länsarbetsdirektören.

Fler arbetslösa i länet har tvingats att ta arbete på annan ort.

Detta sedan kraven från arbetsförmedlingen och a-kassorna har skärpts.

Den som vägrar flytta riskerar att gå miste om a-kassan under en period.

De nya direktiven kom redan under förra hösten från centralt håll.

– I reglerna som styr rätten till att få a-kassa framgår det tydligt att man ska kunna ta ett lämpligt arbete när det erbjuds. Och det gäller egentligen oavsett var i landet arbetstillfällen finns, understryker länsarbetsdirektör Ingegerd Carlsson.

Nu blir det fest på Ljustorps IF:s idrottsplats.

Klubben firar nämligen 75-årsjubileum med pompa och ståt.

I dag har Ljustorps IF drygt 400 medlemmar och tre sektioner; fotboll, skidåkning och gymnastik.

– Fotbollen är dock störst, det har den alltid varit och det enda som fattas nu är att det lossnar för a-laget, säger klubbens ordförande Lennart Forsberg.