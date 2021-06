ST för 25 år sedan: Bebis låstes in i bil – polisen fick krossa rutan

Anton Larsson är bara tio månader gammal, men kan redan ett och annat busstreck. Till mamma Christinas stora förskräckelse lyckades sonen nämligen låsa in sig själv i familjens bil. Allt började med att Christina satte fast Anton i bilbarnstolen, med nyckeln till centrallåset i munnen. Anton slet loss nyckeln och började fingra på den – något han brukar göra. Christina stängde dörren och gick runt bilen och plötsligt hörde hon – det välbekanta surret från centrallåset. Anton hade tryckt på nyckeln med fjärrkontrollen och därefter kastat nyckeln mellan framsätena. Christina sprang in i en butik och slog larm. En polispatrull var snabbt på plats, men trots flera försök lyckades de inte öppna bilen. Under tiden underhöll mamma lille Anton som blev allt mer otålig. Det slutade med att polisen krossade en ruta, och polismannen Håkan Lehnberg lyfte därefter ut Anton, som mest verkade fundersam över allt ståhej. Sedan tog en lättad mamma Christina över, och kunde konstatera att allt gått bra.

Sjuksköterskan slarvade med dokumentationen och det gick därför inte att säkerställa om patienten fick den p-spruta som avsågs. En tid senare blev patienten gravid. Ärendet anmäldes till socialstyrelsen som nu kritiserar sköterskan.

Sundsvalls kommun sänker socialbidragen för vuxna med tio procent från den 1 augusti. Alla barn får dock oförändrade bidrag, inte bara barn till ensamstående vilket tidigare diskuterats. Dessutom beslutade socialnämnden att personer som är beroende av bidrag kan få annat stöd, till exempel ekonomisk rådgivning.