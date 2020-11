ST för 25 år sedan: Bedragare levde gott på kredit – finbesök från Kungliga teaterns balett

Lyxhotell i Åre, middagar i Sundsvall, massage, mobiltelefoner och flygresor.

Överallt där Sundsvallsbon dragit fram har han lämnat falska förskottsbetalningar och obefintliga krediter efter sig.

Nu åtalas han för 17 bedrägerier.

Sammanlagt har mannen svindlat till sig varor och tjänster för drygt 100 000 kronor.

Under 1993 öppnade Sundsvallsbon två telefonabonnemang och undertecknade båda gångerna med sin pappas namn. Räkningarna på nära 8 000 kronor struntade han i att betala.

Samma år beställde mannen ett komplett badrum för 18 000 kronor samt varor för 15 000 kronor från en tv-firma – räkningarna är fortfarande obetalda.

Under nyårshelgen samma år bar det av till Åre där bedragaren hyrde två dubbelrum på hotell Sunwing. Räkningen på nära 11 000 kronor bad han att få skickad till två namngivna företag i Sundsvall.

I Sundsvall njöt mannen av goda middagar och massage – utan att betala.

Nu åtalas han misstänkt för 17 fall av bedrägeri.

För första gången på över tio år är Kungliga Teaterns Balett på besök i Sundsvall.

Detta på grund av att Operan byggs om.

Tillsammans med Sundsvalls Kammarorkester ska baletten besöka fyra norrländska städer.

Programmet inleds med Ulysses Doves "Dancing on the front of heaven".

Regeringen föreslår en utbyggnad av Mitthögskolan.

Enligt tillväxtpropositionen ska stora utbildningssatsningar, framför allt inom teknik och naturvetenskap, göras bland annat i Sundsvall, Härnösand och Östersund.

– Det här är mycket positivt för oss, säger rektor Kari Marklund.