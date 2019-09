ST för 25 år sedan: De köper Bodaborg för en krona och Alnöbo får bygga nytt fritidshus efter att svartbygget rasade

Den större byggnaden, borgen, uppfördes mellan åren 1911 och 1915. Den andra fastigheten byggdes under 1920-talet och har stått tom i närmare 20 år.

Bodaborg har från starten varit en institution för vuxna förståndshandikappade. I dag finns ett dagcenter i den större byggnadne med bland annat terapiarbete.

– Det är sagt att landstinget kommer att flytta ut sin verksamhet nu i höst, säger Ove Walther, Stöde.

De fem entusiasterna är Katarina Ödmark, Ove Walther, Janne Säll, Anders Östman, alla från Stöde, samt Börje Andersson, Viskan.

Ägaren till ett nedrasat svartbygge på Alnö får byggnadslov av stadsbyggnadsnämnden till ett nytt fritidshus trots protester från samtliga grannar. Då svartbygget nu raserats och således ej existerar torde alla diskussioner om dess tillkomst och successiva förändringar vara meningslösa enligt arkitekten Andrejs Graudums som tillstyrker nytt byggnadslov för en ny stuga på samma plats.

Den här märkliga vändningen kan ett byggärende få om nämnden går på arkitekten Andrejs Graudums på Stadsbyggnadskontorets byggavdelning linje.

Det delikata ärendet gäller ett fritidshus vid Släda på Alnö vars tak under den senaste besvärliga snövintern rasade in av all snö. Husägaren sökte och fick den andra maj 1993 trots protester från grannarna byggnadslov att bygga upp ett nytt hus. Ärendet har nu överklagats till länsstyrelsen.

Vid en husrannsakan i ett garage på Kubikenborgsgatan i Sundsvall i onsdags hittade Sundsvallspolisen två stulna motorer.

Polisen kunde slå till mot garagelokalen efter att en tid känt till vad som kunde finnas i utrymmet. Bägge motorerna är av märket Saab och delvis nedmonterade. polisen tror dock inte att det är troligt att garaget använts som en slaktplats för stulna bilar.