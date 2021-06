ST för 25 år sedan: Dumma tjuvar stal förskolebarnens Pippi-film

Under natten drabbades Klockarbergets förskola i Njurunda av inbrott, och ett och ett halvt år gamla Lisa Renström ser lite frågande ut inför allt ståhej. Vid inbrottet stals bland annat datorn med Pippi Långstrump-filmen. Dessutom försvann bland annat ytterligare en dator, en video, en fax, en skrivare och en kamera – värden för omkring 50 000 kronor. Förskolan ligger i utkanten av villaområdet i nedre Klockarberget, och tjuvarna hade brutit sig in via en altandörr på baksidan av huset.

– Brytmärkena visar att det har varit två gärningsmän, säger polisman Mats Bäckström.

Tjuvarna var inga amatörer. Innan altandörren bröts upp hade de skurit av telefonledningen till förskolan. Det var förskolläraren Ann-Christin Persson som upptäckte inbrottet när hon kom till jobbet tidigt på morgonen.

– Nu igen. Vi hade inbrott i vintras också, suckar hon.

Landstinget vill spara 88 miljoner kronor på sjukvården i Medelpad och Härnösand. Nu tvingar Yrkesinspektionen förvaltningsledningen att utreda vilka konsekvenser sparförslagen får för arbetsmiljön – vilket är en unik åtgärd och den första i Sverige.

– Vi ska arbeta förebyggande och vi har stöd i lagtexten, säger yrkesinspektör Efva Åström, som hoppas att politikerna tänker igenom både en och två gånger innan de klubbar igenom olika besparingar.

Åke Svanstedt kör inte bara snabbt på travbanan. Nu har han förlorat körkortet för sjunde gången, efter att ha överskridit hastigheten med 33 kilometer i timmen söder om Härnösand.

– Man ska komma ihåg att jag faktiskt kör mellan 7 000 och 8 000 mil per år – ur det perspektivet är det inte ofta jag åker fast för fortkörning, säger travtränaren.