ST för 25 år sedan: Ett riktigt litet modelejon från Kvissle charmade juryn – men vackraste vinnaren från Vasa

Det blev finsk seger på Bergsåker i går. Men det var ingen häst eller kusk från vårt östra grannland som vann. Det var en kvinna från Vasa som på precis rätt travdag bar på en sällsynt vacker hatt. "En utsökt helhet, väl bevarat 1700-tal", beskrev hattparadens jury Leila Måntins skapelse, som kammande hem förstapriset i klassen Vackraste hatt. Annars var det i vanlig ordning stor variation i de olika klasserna, med både färgglada, skojiga och fantasirika skapelser. Eller vad sägs om 1,5-åriga Ronja Löf från Kivssleby (bilden), som fick tredjepris i barnklassen. Jokern som syns i bakgrunden är den ett år äldre brorsan Robin.

Åke Svanstedt och Zoogin laddar just nu för Elitloppet. Det handlar om en högintressant men inte unik start. Redan 1962 åkte Bergsåkerstränaren S.O Hansson ned till Solvalla med Jeanne Loc för att slåss om 50.000 kronor i Elitloppets final. Hästen från Svarvarböle blev påkörd redan i första kurvan och diskades i sitt försöksheat. S.O Hansson var alltså nummer ett från Bergsåker i det prestigefylla loppet och hade sin proffslicens på Bergsåker från slutat av 1950-talet till 1967. Därefter avslutade han travkarriären med ett par år på just Solvalla.

Av Medelpads kommuner är Ånge den kommun som proportionellt sett har flest bolag med mycket hög kreditvärdighet. Nordanstigs kommun i Norrhälsingland tillhör däremot de kommuner i landet där det finns flest aktiebolag med mycket svag betalningsförmåga. Det framgår ur affärs- och kreditinformationsföretaget Dun & Bradstreet Soliditets statistik.