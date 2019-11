ST för 25 år sedan: Företagsamma kvinnor ordnar eget hus och planerna för Bodaborg går vidare

I går skrev sju kvinnliga företagare under hyreskontrakten och flyttar snart in i Sundsvalls första kvinnliga företagshus.

– Jag var så himla less på att sitta hemma och jobba alldeles ensam, säger Märta Högstedt, designer som fram till nu haft sin ateljé i lägenheten och som nu ser drömmen om ett kvinnligt företagshus bli sann.