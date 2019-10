ST för 25 år sedan: Gröna oljan blev en skatteflopp – ingen kontrollerar vad dieselfordon körs på

Ett år efter att de nya bestämmelserna för dieselfordon genomfördes har polisen i hela landet inte genomfört en enda kontroll av hur många fordon som kör på den lågbeskattade gröna villaoljan. Den obefintliga kontrollen har medfört att det varit fritt fram för alla skattefifflare med dieselfordon att tjäna stora pengar genom att köra på det gröna bränslet. Det kan innebära stora förluster för staten. För varje liter färgat bränsle ett dieselfordon kör på förlorar staten 1,62 kronor. En oseriös ägare till en lastbil med släp kan riskfritt tjäna över 70.00 kronor per år genom att välja den gröna villaoljan. Enligt rikspolisstyrelsen beror bristen på kontroller på att det vid naturvårdsverket pågår en utredning om arbetsmiljöriskerna.

En stöld har upptäckts i Galtströms kyrka i södra Njurunda, där någon brutit sig in i den fina gamla träkyrkan och bland annat stulit fem ljusstakar. Det är oklart när stölden begåtts, men den uppdagades i lördags, när vaktmästarparet Marianne och Jan Herlin gick in i kyrkan för att se till den och upptäckte att någon brutit upp ett fönster i sakristian och klättrat in. Fem tennljusstakar och en av prästskrudarna saknas, liksom ett gammalt skrin. Men skadegörelsen är mindre än väntat och såväl silverskålen som en äldre, verkligt värdefull, skrud har lämnats kvar.

Sten-Erik Eriksson, 51, från SMK Sundsvall, satte färg på lördagens ASG-rally i Örebro. Men så är den gamle ratträven också målare till professionen. Med sex sekunders marginal till storfavoriten Eddie Hörbing, Degerfors, tog "Stene" hem totalsegern.