ST för 25 år sedan: Hårdare tider för friskolorna – regeringen planerar minska statsbidragen

– Varför ska friskolorna vara 25 procent billigare att driva, undrar den kristna grundskolan Oasens rektor Marie Flatebö med anledning av regeringens planer på att minska statsbidragen till friskolorna från 85 procent till 75 procent redan från 1 juli.

För Oasens del innebär det 140.000 kronor mindre i bidrag. I samband med budgetpropositionen gavs ett löfte om att tillsätta en parlamentarisk utredning om friskolorna. Utredningsgruppen har inte tillsatts ännu och man räknar med att nya regler för friskolor inte kan träda i kraft förrän den 1 juli 1996. Den kristna friskolan Oasen startade sin verksamhet 1990 och har 34 elever i blandade årskurser.

När Norrskog ville minska antalet timmerbilar från 17 till 14 blev det tre Medelpadsåkare som drabbades. Från den 1 augusti har de inte kvar sina körningar. Det är tre välskötta familjeföretag som missar en del av intäkterna. Samtidigt går industrin nu på så höga varv att man lejt in fem timmerbilar från södra Sverige för att klara transporterna. Till bilden av det hela hör också att Norrskog velat få in alla åkare "under en hatt" organisations- och intresseföreningsmässigt. Tidigare gällde huvudsakligen Västernorrlands Åkerförening, medan Norrskog förordar nyligen bildade Skogskörarna AB.

Koncessionsnämnden ger inte klartecken till Vapletippen. Intressenterna bakom industritippen ville få tillstånd att påbörja arbetet omedelbart. Nu får inget ske med projektet innan koncessionsnämnden bestämt om Länsstyrelsen gjorde rätt i att säga jag till projektet.