ST för 25 år sedan: Hobbyn som täcker hela Sverige har fått nytt liv i Sundsvall – glömdes och gömdes i flera decennier

Sömnad av lapptäcken är en flera hundra år gammal kultur. Men från 1940-talet och några decennier framåt i tiden var den gömd i minnenas garderob, som en kvarleva från tider av fattigdom. För 18 år sedan bildades så Föreningen Rikstäcket, som i dag omfattar ett 30-tal lokalgrupper och mer än 2.000 medlemmar. Grupper med fyndiga namn som Mittäcke i Sundsvall, Fusklapparna i Luleå och Lappskoj i Umeå ser till att det åter sjuder av liv till vardags och när det arrangeras kurser. Mittäcke var vilande några år, men har nu sex medlemmar som träffas två gånger i månaden. Den färggranna konsten följde emigranterna till USA och därifrån har den återväckts och återförts till Europa. Och i helgen var det ny kurs i Sundsvall med 14 deltagare. Kursledaren Anna-Greta Lindström syr på bilden ihop de sista bitarna i ett lapptäcke med vågformat mönster i färger som kompletterar varandra.

Västra Medelpad har blivit tre gesäller rikare. Under högtidliga former fick Göran Östin, Fränsta, Mauri Parviainen, Erikslund och Jenny Åström, Överturingen mottaga var sitt gesällbrev, ett mycket betydelsefullt kompetensbevis. Det är som målare, skorstensfejare och florist de tre har valt att satsa yrkeskarriären på, och under företagarna i Västra Medelpads årsmöte fick de mottaga sina gesällbrev ur ordförande Håkan Lundings hand.

Polisen i Medelpad tar in allt färre fyllerister.

– Vi har helt enkelt inte tid att åka ut och ta hand om dem, säger Leif Hemmingsson, kriminalinspektör med ansvar för planerings- och analysfunktion.