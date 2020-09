ST för 25 år sedan: Kalkylerna sprack med 50 miljoner – planerade Midlandaterminalen måste bantas

På grund av kraftigt ökade kostnader måste terminalbygget på Midlanda bantas ordentligt.

Bygget beräknades kosta 126 miljoner kronor, men när anbuden kom in till Luftfartsverket hade summan stigit till 175 miljoner kronor.

Nu har man fått sänka kvaliteten på vissa delar, och en av de fyra bryggorna till flygplanen har tagits bort.

En annan åtgärd blir att finansiärerna – Luftfartsverket samt Sundsvalls och Timrås kommuner – sätter in hela summan man ska bidra med direkt vid byggstarten.

– På så sätt tjänar vi fyra miljoner i räntor under byggtiden jämfört med om beloppen skulle ha betalats in i omgångar under projektets gång, säger Tomas Hedgren vid Luftfartsverket.

Fyra elever i andra klassen på Bosvedjeskolan har fått testa några olika "nyttoprogram" på datorn för Vår vardag.

Läroprogrammen vänder sig oftast till barn som är äldre än tio år, och man kan öva både geografi, läsning och matematik i varierande svårighetsgrad.

Ingemar Aava funderar på att göra comeback i Selånger Bandy – 38 år gammal.

Aava – som är en av Medelpads bästa idrottsmän genom tiderna – lade skridskorna på hyllan för fem år sedan.

Nu kan Ingemar Aava dyka upp i Selånger igen i kampen om att ta sig tillbaka till Allsvenskan.

Själv vill den förre bandystjärnan inte bekräfta detta.

– Men jag har tränat två gånger med Selånger, säger han.