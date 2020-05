ST för 25 år sedan: Klappat och klart för Zoogin efter Ådalspriset – men räcker det till Elitloppet?

Det var en trött och inte helt rentravande Zoogin som skar mållinjen som segrare i Ådalsloppet på Dannero travbana i går. Och frågan är given: Blir det start i Elitloppet?

– Till vintern är siktet inställt på Prix d'Amerique. Om några dagar bestämmer vi hur det blir med Elitloppet, kommenterade Zoogins ägare, Håkan Andersson.

Hästar som Copiad och Ina Scot har förstås sina givna platser i årets elitlopp på Solvalla sista helgen i maj. Men för de övriga svenska elitloppskandidaterna gäller det att visa framfötterna rejält den närmaste tiden. I går skulle Zoogin visa sin klass i Ådalsloppet med 125.000 kronor i första pris. Bland motståndarna märktes framför allt Let Me Fly, Emmilou Suit och Gracious Adel. Let Me Fly tog som väntat ledningen, men avslutningen var Zoogins, som kämpade med travet över upploppet. Segertid: 13,5a/1640 meter.

Sveriges Tre Kronor förlorade VM-finalen mot Finland med 1–4. Globens största segrare var ändå svensk.

– Jag har skämtat om att jag borde få en staty i Helsingfors. Inte för att jag är fåfäng – men nu hoppas jag att de bygger den här statyn, sade en överlycklig Curt Lindström, Finlands 54-årige förbundskapten. Som är svensk, som förde de blå-vita hockeylejonen till landets första världsmästartitel, och som nu får motta enorma hyllningar för denna bedrift. I slutskedet och efter slutsignalen mullrade det i hela Globen: "Curre, Curre" Curre".

Damernas seger i lördags inspirerade i går Sundsvalls OK:s herrar, som slutade på en fin niondeplats i årets tiomilaorientering.