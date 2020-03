ST för 25 år sedan: Länets jägare är på krigsstigen och Black metal-bandet Dark Funeral intar Pipeline

Dyster metal i rasande tempo får vi läsa som rubrik när black-metal bandet Dark Funeral besöker pipeline. Det numera stora bandet inom genren hade den här kvällen ännu inte släpp sitt första album "The secret of the black arts" som kom ut 1996. Den här kvällen är man bara ett band i mängden tillsammans med Nammtar, Setherial och Naglfar. "Det går så tempomässigt snabbt att jag har svårt att tycka någonting överhuvudtaget", skriver ST:s recensent efter Dark Funerals spelning som sista band.

"Revanschen" är rubriken i ST när Peter Svensson i IBK Sundsvall spelar en stor roll i kvartsfinalen mot Fornudden i innebandyns högsta serie. Peter hade föregående vecka hängts ut som "den store syndaren" efter att ha "bjudit" på två mål i den första kvartsfinalen. I 3-6 segern mot Tyresö-laget står Peter istället för 3 mål och spelar huvudrollen.

– Jag trodde inte mina ögon. Över huvud taget stämde vår taktik till 99 procent, sammanfattade IBK-tränaren Anders Svensson matchen – detta efter att laget fått in två bollar redan under matchens första minut.

Länets jägare är på krigsstigen och "skjuter skarpt mot naturvårdsverket".

Det är Västernorrlands jaktvårdsförbund som anser att naturvårdsverket ska fråntas rätten att bestämma över jakten på de fyra stora rovdjuren; Björn, varg, järv och lo.

Framförallt vill man få tillstånd att skjuta av lodjuren som sägs vara på väg att "ödelägga vår fina rådjursstam" och kraftigt decimera övrigt småvilt. För att hindra detta vill jägarna bland annat tidigarelägga älgjakten till 4 september.