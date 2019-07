ST för 25 år sedan: Man smygfotograferade under unga kvinnors kjolar på Gatufesten och "portföljnarkomaner" på krogar i Sundsvall

En 33-årig man från Hälsingland fotograferade under unga kvinnors kjolar på Gatufesten. Anmälarna – som samtliga är unga kvinnor – har beskrivit händelseförloppet ungefär likartat: Mannen strosade runt på festområdet, till synes helt oskyldigt. Men i själva verket studerade mannen kjolklädda unga kvinnor som han ansåg vara lämpliga objekt att placera i det ovanliga studiemateriel som han höll på att sammanställa. När han spanat in en goding närmade han sig försiktigt. Därefter böjde han sig ned för att "knyta skorna". I handen höll han en kamera och i ett obevakat ögonblick riktade han linsen upp längs de brunbrända sommarbenen på kvinnorna. Hälsingen sade sig vara intresserad av former och färger, och hade kanske inte räknat med att gärningen var att betrakta som ofredande, eventuellt sexuellt ofredande.

"Portföljnarkomanen" har etablerat sig på innekrogar i Sundsvall. Han är raka motsatsen till den gängse bilden av narkomanen som socialt utslagen, tärd och med sjaskigt utseende. Han lever ett mycket välordnat liv och sniffar en sträng kokain på helgen när andra tar sig en kvarting. Gun Andersson på Sundsvalls uppsökandegrupp för missbrukare tror att missbrukargruppen växer och är svår att upptäcka.

Lasse Berghagen i ny roll som programledare för Allsång på Skansen. Debuten sker i kväll 20.00 på Kanal 1. I varje program ska han läsa en dikt och tänker också själv agera bondkomiker. Lasse Berghagen tar över efter Bosse Larsson, som har lett det populära programmet i 20 år.