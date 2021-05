ST för 25 år sedan: Nu överger sjuksköterskorna Sundsvall – för att jobba i Norge

Ett 60-tal sjuksköterskor fanns på plats när personal från Trondheims sjukhus besökte arbetsförmedlingen i Sundsvall. Två av dessa var Lisbeth Kristiansen och Karin Hegner (på bilden).

– Det verkar väldigt bra. Jag ska söka, säger Karin Hegner.

Och det är inte bara möjligheten till fast arbete som lockar. Norges sjuksköterskor har mycket förmånliga avtal. Den sköterska som skriver kontrakt på minst ett år får fri resa till och från Norge, 2 500 kronor i bidrag per månad för bostad och hjälp med dagisplats. Har man dessutom specialutbildning, till exempel inom operation, narkos eller intensivvård får man en bonus på 10 000 kronor per år under två år. Oavsett lön och förmåner är det många som vill bort från Sundsvalls sjukhus.

– Det är nedstämt på alla avdelningar. Det känns som om vi inte är värda någonting. Därför är det roligt att få höra vilken optimism som finns i Norge, säger Lisbeth Kristiansen, som nu överväger att söka jobb i Trondheim.

Ljungan har den lägsta vårfloden i mannaminne. Vattenståndet är 1-1,5 meter lägre än normalt för årstiden.

– Jag har aldrig sett se liten vårflod, säger Alf Hallén, Tunbyn.

Det låga vattenståndet kan leda till att fiskynglen drabbas. De kan få svårt att hitta mat och riskerar att bli uppätna av andra fiskar.

– Men på sikt är det ingen katastrof. Beståndet kan vara återställt redan nästa år, och det kan ju bli en blöt sommar, säger länsfiskekonsulent Ivar Sundvisson.

Det finns planer på att starta ett lokalt färjebolag i Västernorrland. Syftet är att Sundsvall åter ska få en färjeförbindelse med Finland.