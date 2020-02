ST för 25 år sedan: Nu tystnar mullret på Åstön – skjutfältet läggs ner

Kanske blir Christoffer Wiklander, Kent Hammarström, Fredrik Sundvall och Magnus Sjödin de sista värnpliktiga som gör sin utbildningstid på Åstöns skjutfält under ledning av kapten Jan Karlsson. Från den 1 juli 1995 läggs all verksamhet ned under minst 18 månader på skjutfältet i Timrås nordöstra delar. I stället för full drift talar ansvariga vid I 21 i Sollefteå om "minidrift" av anläggningen. Det vill säga värmen dras ned, köket stängs och inga fler bokningar tas emot. Skälet är att militärmyndigheten i Västernorrland tvingas till stora besparingar under de närmaste åren. Redan i samband med andra världskriget började den svenska militären ha skjutövningar på Åstön. År 1965 hade ett 700 hektar stort område köpts in, inklusive det 300 år gamla fiskeläget vid Skeppshamn.

– Då ingick för alla som gjorde sin utbildning vid Lv 5 några dagars skjutövningar på Åstön, minns kapten Karlsson.

HSB Västernorrland får en ordentlig sudd pengar ur HSB:s garantifond för att bli av med de tomma lägenheterna i Örnen, Timrå och Kremlan i Granloholm. Ur garantifonden överförs cirka 5,5 miljoner kronor. Det ger ett kraftigt subventionerat boende för köpare av tomma lägenheter i de båda föreningarna. I Bostadsrättsföreningen Örnen står 47 lägenheter av 272 tomma. Motsvarande siffror för Kremlan i Sundsvallsområdet Granloholm är 27 tomma av 188.

Förra sommarens trevligaste fest var för många inte den som dansades på gatorna i Sundsvalls centrum, utan den i hamnen. Men i hamnen är det slutfestat. Länsstyrelsen ger inget tillstånd för en liknande fest i år.