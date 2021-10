ST för 25 år sedan: Per överlevde svåra olyckan på SCA-båten

Per Friberg arbetar som reparatör på SCA-båten MS Holmsund. Den svåra olyckan inträffade för några månader sedan när Per Friberg var i färd med reparationsarbeten på fartyget. Plötsligt klämdes han fast mellan den 150 ton tunga däckskranen och kanten på lastrumsluckan. Kollegan Jens Svelander såg vad som hände.

– Han lyckades sträcka sin arm till nödstoppsknappen på kranen. Det räddade mitt liv. Annars hade jag gått av på mitten, säger Per Friberg.

Kollegan sprang sedan efter en kaptrissa och lyckades skära loss sin fastklämde kamrat. Per Friberg fördes till Zuiderziekhuis i Rotterdam där han låg under narkos i en vecka, medan hans sargade kropp opererades flera gånger. Sambon Åsa var höggravid när hon fick det hemska beskedet att Per skadats svårt.

– Han hade en mycket svår invärtes blödning, ena lungan var punkterad, sju revben var knäckta, bäckenbenet var avslaget och vänster knä illa sargat, berättar hon.

Per Friberg låg i koma under sju veckor, men lagom till sonen Johans födelse fick han komma hem till Sundsvall. Därefter har förbättringen gått fort. Han är sjukskriven året ut.

– Sedan hoppas jag vara så återställd att jag kan gå till sjöss igen, säger han.

Kötthandlare Salah Husein sade upp sin affärslokal redan i somras eftersom han hade lovats plats i Saluhallen i Knausthuset från och med 8 december. Nu är framtiden oviss sedan fastighetsbolaget Trapphästen meddelat att öppningen blir uppskjuten.

Innebandylaget IBK Sundsvall imponerade när de besegrade Umeå med 3-2. Pelle Sellbom låg bakom segermålet.