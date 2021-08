ST för 25 år sedan: Pers museum består av över 400 djur

Under 15 år har Per Gelin i Ånge samlat på sig uppstoppade djur. Dels genom köp via auktioner och annonser, dels genom att själv konservera djur. Nu har han över 400 fåglar, fjärilar och fyrfota djur på hyllorna – något som resulterat i ett museum. Hur intresset för djur vaknade kommer Per inte ihåg.

– Det bara blev så. Det kändes roligt att hålla på med djur, och därför började jag köpa uppstoppade djur. Det som nu är hela den här samlingen startade med en hylla hemma i lägenheten, säger han.

I samlingen finns flera rariteter. Bland annat ett exemplar av fågeln kornknarr.

– Enligt uppgift är det nästa art i Sverige som är på väg att försvinna, därför är det roligt att jag har den hos mig och kan visa upp för besökare, säger Per.

I Europa finns 13 arter av ugglor.

– Jag har tolv av dem här, så det skulle vara mycket roligt att få tag i den sista så att samlingen blir komplett. Det är Minervaugglan, hemmahörande i Tyskland, som jag saknar, säger Per.

När ungdomskollektivet Gläntan startade var målgruppen ungdomar som av olika skäl inte kunde bo hos sin familj. Tio år senare fokuserar man på att hjälpa hela familjer.

– Föräldrar som känt maktlöshet ska våga ta tillbaka sin föräldraroll som trygga vuxna. Det är vår viktigaste uppgift, säger föreståndare Liza Bylund.

Granlo BK har sett till att alla 7-10-åringar i bostadsområdet fått chansen att röra på sig en smula innan skolstarten. Under veckan har man hållit en idrottsskola där 44 killar och en tjej har prövat på olika sporter under lättsamma förhållanden.