ST för 25 år sedan: Politiskt Yr-väder kring skulpturen – många Timråbor vill ha en folkomröstning för att stoppa bygget

Bygget av det stora Y:et vid Deltavägen intill Midlanda pågår i rasande fart. Samtidigt rasar många Timråbor över monumentet. Oppositionens namninsamling drar in protester i långa banor. När ST kollade inställningen vid de platser där Timråborna kunde protestera mot bygget så var det högst en av tio som avböjde att signera. Långt över 1.000 namn på myndiga Timråbor hade man fått in i går eftermiddag. Det är vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet som samlar in namnen och målet är att få till stånd en folkomröstning och att stoppa det som beskrivs som ett skrytbygge. Owe Johansson, tidigare fullmäktigeledamot, var en av många politiker som samlade proteströster mot Y:et. Folke Wahlqvist, Hässjö skriver på bilden sin signatur på en lista.

Tiotalet jobb försvinner i Ljungaverk när Prorink, företaget som tillverkar sarger och isbanor, efter bara några månader flyttar tillbaka till Hudiksvall.

– Ljungastiftelsen håller inte de löften som man gett mig, säger Benny Finnström, ägare till företaget och pekar på lokalfrågan, där det inte hänt något med en enligt honom så sent som i november utlovad renovering.

– Vi har blivit restriktivare, säger Lage Nyhlén, Ljungastiftelsen, som tydligt slagit på bromsarna efter att tidigare ha "gödslat" konkursade godisföretaget Golden Candy AB med pengar.

Han har haft en jobbig vår. Med massor av anbud, samtal och funderande. Nu har liberon Mikael Dahlsten, 28, bestämt sig. Han lämnar Selånger Bandy för allsvenska Hammarby, där gamle Selångertränaren Thomas Fransson numera basar.